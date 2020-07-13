«Не люблю жирные сиськи»: похудевшая Настя Ивлеева показала «сдувшийся» бюст в бикини
Фото: Instagram Насти Ивлеевой
Настя опубликовала в Instagram видео, в котором позирует в черном бикини и ярких брюках. Многие поклонники отметили, что она похудела, а ее бюст стал заметно меньше.
В ответ Ивлеева опубликовала еще одно видео и объяснила, почему стала выглядеть по-другому: «Открою секрет - когда ты жирная - сиськи тоже жирные. когда ты стройная то и сиськи стройные. мне лично - жирные сиськи не нравятся. силиконовые нравятся, а жирные нет! я пока силиконовые не хочу. хожу со стройными. с момента как мы с вами познакомились, я была толще на 10 кг:) вроде все логично. вопрос закрыт, спокойной ночи мои любители пообсуждать чужие сиськи письки».
Мнения фолловеров знаменитости разделились. «Грудь с каждым постом все меньше и меньше», «Тема сисек на раскрыта я считаю», «Настя, ты что совсем исхудала блин сиськи-то где?????», «И норм) с жирными летом жарко, а в душе не удобно ноги брить», «Реально сиськи пропали», «Да норм!», «Грудь ок», «Богиня», «Нереальная», «Красотааа», «Всё потрясающе натурально», «И так красивая», «Секси», — пишут они в комментариях.
Фото и видео: Instagram
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