«Швы останутся на всю жизнь»: Варнава рассказала о двух операциях по уменьшению груди и расставании с женихом

Также Варнава призналась, что рассталась с бойфрендом после шести лет отношений: «Мы с Константином Сергеевичем разошлись. Эту квартиру я снимаю одна. Мы разъехались, и как бы ни банально это не звучало, остаемся в потрясающих отношениях. Мы общаемся, дружим, но настал такой период, когда мне и ему нужно двигаться дальше. Это не момент измены, хотя так расстаться было бы даже проще. Свадьба уже не нужна... Детьми, наверное, обзаводиться надо было раньше, но в целом, ничего не изменишь. Просто в какой-то момент страстные отношения потихоньку превратились в родственные. Я понимаю, что, когда ты шесть лет живешь с человеком, выходишь из отношений, тебе 35 лет, найти кого-то в моей ситуации — вообще ж***. У меня был момент легкой жалости к себе».