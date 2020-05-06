«Швы останутся на всю жизнь»: Варнава рассказала о двух операциях по уменьшению груди и расставании с женихом
Фото: Instagram
«Делали две операции по уменьшению груди: в Америке мне сделали неудчаную операцию, а в России — удачную. В Лос-Анджелесе был хороший очень врач, но со мной почему-то не получилось. Это сложная операция... Убирают лишнюю кожу, потому что я похудела очень сильно и грудь сильно отвисла. Была большая нагрузка на спину... А потом остается якорный шов, который невозможно удалить, он будет на протяжении всей жизни. Мне с одной стороны сделали не очень аккуратный шов, который впоследствии стал давить на лимфоузел, все стало опухать, раздражаться... В итоге мне сделали еще одну операцию, разрезали все по шву, но уже в Москве. И сделали все хорошо», — рассказала Екатерина в шоу «Осторожно, Собчак!».
Также Варнава призналась, что рассталась с бойфрендом после шести лет отношений: «Мы с Константином Сергеевичем разошлись. Эту квартиру я снимаю одна. Мы разъехались, и как бы ни банально это не звучало, остаемся в потрясающих отношениях. Мы общаемся, дружим, но настал такой период, когда мне и ему нужно двигаться дальше. Это не момент измены, хотя так расстаться было бы даже проще. Свадьба уже не нужна... Детьми, наверное, обзаводиться надо было раньше, но в целом, ничего не изменишь. Просто в какой-то момент страстные отношения потихоньку превратились в родственные. Я понимаю, что, когда ты шесть лет живешь с человеком, выходишь из отношений, тебе 35 лет, найти кого-то в моей ситуации — вообще ж***. У меня был момент легкой жалости к себе».
Фото и видео: Instagram
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