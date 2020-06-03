Из пышек в худышки: Адель, Михалкова, Симпсон и другие феноменально похудевшие звезды

Новое селфи в блоге 39-летней певицы Джессики Симпсон наделало немало шума в Сети. Артистка, ставшая мамой в третий раз в 2019 году, похудела на 45 килограммов и c удовольствием продемонстрировала подтянутую фигуру. Персональный тренер знаменитости Харли Пастернак в эксклюзивном интервью E!News рассказал, что его подопечная намеревалась добиться цели за шесть месяцев, однако самым важным было не просто похудеть, а сохранить результат. Ежедневная программа по возобновлению физической активности стартовала с шести тысяч шагов, позднее певица проходила по 12-14 тысяч шагов в день. Семичасовой сон и час отдыха от гаджетов — обязательные условия для успешного похудения. Постепенно Джессика вернулась и к тренировкам. Рацион Симпсон состоял из трех полноценных приемов пищи и двух перекусов. Пастернак отмечает, что основу рациона составляли белки и овощи, при этом, особое внимание тренер обращает на читмил (cheat meal — обманный приём пищи; день, в который можно есть все, что угодно — прим.ред.). Харли позволял подопечной съедать вкусняшку каждый день: «Вам не нужно съедать все свои поблажки за один день. Если вы это сделаете, это будет немного экстремально».

Анна Михалкова