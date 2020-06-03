Из пышек в худышки: Адель, Михалкова, Симпсон и другие феноменально похудевшие звезды
Фото: Globallookpress / Hubert Boesl
Адель
Фото: Getty / Instagram
В день своего 32-летния, 5 мая, известная британская певица Адель выложила на своей странице в соцсети Instagram фото в облегающем мини-платье и произвела фурор тем, насколько стройной она стала. Звезда призналась, что похудела на внушительные 45 килограммов. Как же ей это удалось? В апреле 2019 года Адель рассталась со своим мужем. Ее сердце было разбито, но она обещала себе, что посвятит следующие 12 месяцев исключительно себе и встретит свой 32-й день рождения обновленной, и сдержала слово. Судя по фото, она выглядит счастливее, чем когда-либо, и полностью изменила свой облик, что, определенно, ей к лицу. Певица призналась, что нашла свой уникальный способ сбросить лишние килограммы. Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, звезда «принципиально избегала традиционных диет и экстремальных тренировок в прошлом и осталась верна себе», выбрав диету, позволяющую есть любимые и доступные продукты, в том числе шоколад и вино. Она остановила свой выбор на новейшей методике похудения – ситрфуд-диете (Sirtfood diet) – системе питания, дающей заметные результаты в короткий срок.
Джессика Симпсон
Фото: Instagram / Getty
Новое селфи в блоге 39-летней певицы Джессики Симпсон наделало немало шума в Сети. Артистка, ставшая мамой в третий раз в 2019 году, похудела на 45 килограммов и c удовольствием продемонстрировала подтянутую фигуру. Персональный тренер знаменитости Харли Пастернак в эксклюзивном интервью E!News рассказал, что его подопечная намеревалась добиться цели за шесть месяцев, однако самым важным было не просто похудеть, а сохранить результат. Ежедневная программа по возобновлению физической активности стартовала с шести тысяч шагов, позднее певица проходила по 12-14 тысяч шагов в день. Семичасовой сон и час отдыха от гаджетов — обязательные условия для успешного похудения. Постепенно Джессика вернулась и к тренировкам. Рацион Симпсон состоял из трех полноценных приемов пищи и двух перекусов. Пастернак отмечает, что основу рациона составляли белки и овощи, при этом, особое внимание тренер обращает на читмил (cheat meal — обманный приём пищи; день, в который можно есть все, что угодно — прим.ред.). Харли позволял подопечной съедать вкусняшку каждый день: «Вам не нужно съедать все свои поблажки за один день. Если вы это сделаете, это будет немного экстремально».
Анна Михалкова
Фото: Eastnews / Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Похудевшую Анну Михалкову перестали узнавать поклонники. Актриса распрощалась с лишними килограммами и стала выглядеть значительно моложе своего возраста. «Ну что, в Новый год с новыми планами. Обещаю стать лучше, обещаю не ругаться на детей, быть хорошей мамой, традиционно обещаю себе похудеть, обещаю не лениться, много танцевать и пить шампанское. Ну как-то так…» — написала Анна в Instagram и свое слово сдержала. Однако нашлись и те, кому худоба Михалковой не очень понравилась: «Вы так похудели, узнаю с трудом, даже не знаю почему, но чуть-чуть пухленькая вы были очаровательны.», «Простите, но худоба.. Это не ваше!!! Скучаю по милой, приятной полноты Аннушке», «Худенькой вы очень внешне похожи на Надю. Но... Это не Вы».
Ребел Уилсон
Фото: DPA / Globallookpress / Dave Bedrosian
Ребел Уилсон похудела на 20 килограммов. В чем секрет? Актриса завила, что постройнела на съемках мюзикла «Кошки». «После танцев по 12 часов в день рядом с осветительными приборами и, как следствие, в режиме постоянной сауны я худела стремительно. Сбросила 20 килограммов за два месяца. 2020 год будет называться для меня годом здоровья, я сознательно занялась спортом, избегаю сахара и нездоровой еды. Кто со мной и готов привнести позитивные изменения в свою жизнь?» — написала она в Instagram.
Виктория Талышинская
Фото: Youtube / Instagram
«Я не попала в число тех фей, которые приходят в форму, выйдя из роддома, и качают пресс уже на второй день после родов. То, что я набрала лишний вес, было для меня неожиданно — у меня с этим никогда проблем не наблюдалось, скорее наоборот, бывал недостаток», — рассказала бывшая солистка дуэта «Непара» Виктория Талышинская, похудевшая после родов на 20 килограммов.
Гоар Аветисян
Фото: Instagram
Известный визажист Гоар Аветисян рассказала, как похудела на 43 килограмма. Она отказалась от жирной пищи, фастфуда, газировки, ввела в рацион больше фруктов и овощей, начала регулярно заниматься спортом.
Мелисса Маккарти
Фото: Globallookpress / D. Long / Lisa O'Connor
Мелисса МакКарти похудела на 20 килограммов. Актриса выбрала диету, при которой употребляются продукты с низким содержанием углеводов, так что похудеть можно быстрее. Главное — в рационе должно быть больше белка, а употреблять можно не более 1200 килокалорий в сутки.
Светлана Пермякова
Фото: Kinopoisk / Instagram
Светлане Пермяковой удалось превратиться из полненькой медсестры Любы из популярного сериала «Интерны» в стройную эффектную женщину. Изначально актриса решила худеть ради того, чтобы наконец стать мамой: «Как мне мама с папой говорили: зажиревшая свинья не приносит приплода. Для того чтобы забеременеть, мне надо было скинуть 16 килограммов — и я их сбросила». Родив дочку Варвару, Светлана снова увидела в зеркале девушу далеко не модельной внешности, но опять взялась за фигуру и в итоге сбросила 12 килограммов за пару месяцев месяцев. Она отказалась от соленого и сладкого, кондитерских изделий, консервированных продуктов и поздних ужинов, уменьшила привычные обильные порции, полюбила фрукты и овощи, спорт и массаж.
Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Getty, Eastnews, Starface, DPA, Global Look Press
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