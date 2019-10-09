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Горячие девушки: Нинидзе, Топурия, Канделаки и еще 5 самых красивых известных грузинок

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Нино Нинидзе

Фото: Starface

Грузинские девушки считаются одними из самых эффектных и горячих. Они женственные и покладистые и в то же время сильные и своенравные. Ярко выраженные скулы и пухлые губы делают их особенно привлекательными, а выдающийся нос придает изюминку. Мы выбрали самых красивых известных грузинок, которые часто становятся героинями СМИ и привлекают внимание общественности.

Нино Нинидзе

Фото: Starface

Нино Нинидзе несколько месяцев назад стала одной из самых обсуждаемых девушек после того, как закрутила роман с Максимом Виторганом. Нино — актриса и певица, дочь известной грузинской и российской актрисы театра и кино Ии Нинидзе. От бывшего супруга Кирилла Плетнева у нее подрастает 3-летний сын Александр.

Тина Канделаки

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Уверенная в себе, пробивная и эффектная Тина Канделаки начинала карьеру с должности радиоведущей. Сегодня она популярная телеведущая, продюсер, общественный деятель, сопредседатель общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», генеральный продюсер федерального спортивного телеканала МАТЧ ТВ, основатель косметического бренда AnsaLigy... В общем, сильная, успешная, независимая женщина. От бывшего мужа у Тины двое детей, а сейчас она состоит в браке с директором по коммуникациям и стратегическим исследованиям госкорпорации «Ростех» Василием Бровко.

Недавно Канделаки заявила, что в свои 43 года выглядит лучше, чем в 20 лет: «Утверждение о том, что в 30 вы будете выглядеть хуже, чем в 20, а в 40 хуже, чем в 30, безнадежно устарело. Тяжелая работа — не оправдание того, что на себя не остается сил. Моя мама, глядя на меня сегодня, говорит: зачем тебе все эти возможности и деньги, если они не принесли тебе ни минуты покоя? Успех принесет вам еще больше забот и вызовов, а системный уход за собой всегда должен быть одним из них».

Кети Топурия

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Солистка популярной группы A'Studio голосистая и сексуальная Кети Топурия является одной из самых эффектных девушек российского шоу-бизнеса. Поклонники любят Кети не только за талант, красоту и лучезарную улыбку, но и за ее необычный, яркий стиль, а также за нежелание участвовать в скандалах и прочих неприятных публичных историях. Помимо музыкальной карьеры, певица занимается выпуском собственной линии одежды и растит 4-летнюю дочь от экс-супруга, а недавно она рассказала о новом романе.

Муся Тотибадзе

Фото: Instagram

Рыжая бестия Муся Тотибадзе — девушка настолько неординарная и харизматичная, что яркий макияж и сложные наряды ей не требуются. Ей достаточно накрасить губы красной помадой, уложить свои огненно-рыжие волосы и взять в руки гитару... Или выйти на красную дорожку. Дочка известного грузинского художника Константина Тотибадзе учится на режиссерском факультете ГИТИСа, поет, выпускает клипы, играет в театре.

Софико Шеварднадзе

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Умница и красавица Софико Шеварднадзе — журналистка, телеведущая и продюсер, внучка бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. Софико умеет выглядеть стильно, скромно и при этом эффектно и сексуально. Широкой общественности она стала известна в качестве ведущей ток-шоу «Про любовь» на Первом канале. Ранее Софико встречалась с актером Алексеем Чадовым, а последние несколько лет предпочитает скрывать свою личную жизнь от посторонних.

Екатерина Мцитуридзе

Фото: Getty

Екатерина Мцитуридзе — телеведущая, киновед и кинокритик, глава Роскино, киноэксперт Первого канала. Кроме того, она является членом Ассоциации международной кинопрессы ФИПРЕССИ, академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук России и магистром исторических наук. В общем, главный козырь Екатерины — это сочетание интеллекта и сексуальности, трудолюбия и красоты.

Анна Чакветадзе

Фото: Getty Images

Известная теннисистка и спортивный комментатор, бывшая пятая ракетка мира и двукратная обладательница Кубка Федерации в составе национальной сборной России Анна Чакветадзе — блондинка с голубыми глазами, родившаяся в семье грузина и украинки. Помимо спортивных достижений, она может похвастаться дипломом психолога Московского педагогического университета. В прошлом году Анна родила дочь от супруга-бизнесмена.

Тинатин Далакишвили

Фото: Instagram

Одна из самых ярких, талантливых, молодых и красивых актрис с ангельской внешностью, хрупкая Тинатин Далакишвили стала известна после появления в романтической комедии Резо Гигинеишвили «Любовь с акцентом». Затем были картины «Заложники» и «Звезда», в которых она сыграла главные роли. А недавно на экраны вышла лента «Эбигейл», опять же с Тинатин в главной роли.

Фото: eastnews, globallookpress, getty, instagram

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