Горячие девушки: Нинидзе, Топурия, Канделаки и еще 5 самых красивых известных грузинок

Уверенная в себе, пробивная и эффектная Тина Канделаки начинала карьеру с должности радиоведущей. Сегодня она популярная телеведущая, продюсер, общественный деятель, сопредседатель общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», генеральный продюсер федерального спортивного телеканала МАТЧ ТВ, основатель косметического бренда AnsaLigy... В общем, сильная, успешная, независимая женщина. От бывшего мужа у Тины двое детей, а сейчас она состоит в браке с директором по коммуникациям и стратегическим исследованиям госкорпорации «Ростех» Василием Бровко.

Недавно Канделаки заявила, что в свои 43 года выглядит лучше, чем в 20 лет: «Утверждение о том, что в 30 вы будете выглядеть хуже, чем в 20, а в 40 хуже, чем в 30, безнадежно устарело. Тяжелая работа — не оправдание того, что на себя не остается сил. Моя мама, глядя на меня сегодня, говорит: зачем тебе все эти возможности и деньги, если они не принесли тебе ни минуты покоя? Успех принесет вам еще больше забот и вызовов, а системный уход за собой всегда должен быть одним из них».

Кети Топурия