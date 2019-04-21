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Подольская, Стоцкая и другие самые яркие и эффектные рыжеволосые знаменитости

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Наталья Подольская

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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Кто выглядит эффектнее и привлекательнее блондинки или брюнетки? Все зависит от вкуса и от того, кому что больше подходит. Но одно можем сказать точно — ярче выглядят рыжие! Мы выбрали самых горячих знаменитостей с огненно-рыжими шевелюрами, благодаря которым они всегда оказываются в центре внимания.

Одной из самых ярких звезд в российском шоу-бизнесе является участница «Фабрики звззд-5», представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение» в 2005 году, супруга певца Владимира Преснякова Наталья Подольская. Певица известна своим постоянством — она на сцене вот уже почти двадцать лет, почти десять лет замужем за Пресняковым и не изменяет огненно-рыжему цвету волос. Ведь именно такой ее полюбили и запомнили поклонники.

Анастасия Стоцкая

Фото: Instagram

Анастасия Стоцкая прославилась благодаря ролям в мюзиклах «Нотр-Дам де Пари» и «Чикаго». В 2005 году певица принимала участие в отборочном туре России на конкурс песни «Евровидение-2005», в котором в итоге приняла участие Наталья Подольская.

Джессика Честейн

Фото: Eastnews

Одна из самых ярких, успешных и талантливых актрис Голливуда Джессика Честейн может похвастаться натуральной огненно-рыжей шевелюрой. Самыми известными ролями Джессики стали работы в фильмах «Прислуга» и «Древо жизни», «Интерстеллар», «Исчезновение Элеанор Ригби», «Самый пьяный округ в мире».

Муся Тотибадзе

Фото: Starface

Певица и актриса Муся Тотибадзе — девушка настолько яркая и харизматичная, что яркий макияж и сложные наряды ей не требуются. Ей достаточно накрасить губы красной помадой, уложить свои огненно-рыжие волосы и взять в руки гитару... Или выйти на красную дорожку.

Больше эффектных рыжеволосых знаменитостей — в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpress, eastnews, getty, instagram, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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