Подольская, Стоцкая и другие самые яркие и эффектные рыжеволосые знаменитости

Одной из самых ярких звезд в российском шоу-бизнесе является участница «Фабрики звззд-5», представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение» в 2005 году, супруга певца Владимира Преснякова Наталья Подольская. Певица известна своим постоянством — она на сцене вот уже почти двадцать лет, почти десять лет замужем за Пресняковым и не изменяет огненно-рыжему цвету волос. Ведь именно такой ее полюбили и запомнили поклонники.