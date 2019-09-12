От начинающей певицы до солистки A'Studio и звезды шоу-бизнеса: как менялась Кети Топурия на протяжении 20 лет

Сегодня в 00:00От начинающей певицы до солистки A'Studio и звезды шоу-бизнеса: как менялась Кети Топурия на протяжении 20 летКомментарииКети Топурия с детства занималась музыкой. В 2003 году она поступила в Тбилисский государственный университет на специальность психология, но прервала обучение, приняв приглашение заменить Полину Гриффис в группе A'Studio. В марте 2005 года Кети была представлена как новая вокалистка коллектива. Предлагаем посмотреть, как менялась артистка на протяжении двадцати лет.Текст: Ангелина НежнаяФото: StarfaceВидео: Анна Егорова / Passion.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ОбсудитьSearch