В комментариях сразу поняли, что это не Гуф, и многие выдохнули с облегчением. Кстати, вскоре после того, как под фото посыпались комментарии, Кети закрыла их. Но любимый мужчина 33-летней певицы не долго оставался анонимом. СМИ сразу же выяснили, что на снимке с Кети – бизнесмен и дипломат Лев Деньгов.

Издание Super.ru, сообщает, что 8 июня в Минске Деньгов отмечал 35-летие, и уже тогда Кети пела на празднике для него. Новый возлюбленный артистки уже подписался на аккаунты его подруг и ее дочери Оливии. У самого Деньгова подписчиков мало, а страница закрыта.

Опыт в политике у Павла Гузбанда (настоящее имя Льва, - прим. ред.) небольшой, но ему доверили возглавить группу пол внутриливийскому урегулированию.