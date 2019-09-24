Тина Канделаки сравнила, как выглядит в 43 и в молодости, и рассказала, чем жертвует ради красоты: «Тяжелая работа — не оправдание»

«"Тина Канделаки до и после пластики", "Чудо пластической хирургии на примере Тины Канделаки" — мои фотографии с такими заголовками легко можно найти в Сети. Дело, разумеется, не в этом. Проходя тесты на газоанализаторе, я убедилась, что человек способен постоянно меняться к лучшему через правильное питание, спорт, соблюдение режима, уход и борьбу с пагубными привычками. Мы умеем разрушать изначально великолепные природные данные, но можем обратить это движение вспять, совмещая внешнее и внутреннее развитие», — написала она. ⠀ «Утверждение о том, что в 30 вы будете выглядеть хуже, чем в 20, а в 40 хуже, чем в 30, безнадежно устарело. Тяжелая работа — не оправдание того, что на себя не остается сил. Моя мама, глядя на меня сегодня, говорит: зачем тебе все эти возможности и деньги, если они не принесли тебе ни минуты покоя? Успех принесет вам еще больше забот и вызовов, а системный уход за собой всегда должен быть одним из них», — пояснила звезда.