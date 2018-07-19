Сияющая Регина Тодоренко открыто показала округлившийся живот на вечеринке с Владом Топаловым

На протяжении пары последних месяцев в Сети муссировались слухи о беременности Регины Тодоренко. Девушка не отрицала, но и не подтверждала их, хотя и стала выбирать наряды объемного кроя.

Тем не менее фотографы запечатлели Регину и ее возлюбленного Влада Топалова на коктейльной вечеринке «Glamour. Начало», посвященной запуску голосования за номинантов на премии «Женщина года». Звезда выбрала яркое желтое мини-платье, которое не скрыло ее уже очень большой живот.