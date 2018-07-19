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Сияющая Регина Тодоренко открыто показала округлившийся живот на вечеринке с Владом Топаловым

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Влад Топалов и Регина Тодоренко

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28-летняя телеведущая Регина Тодоренко больше не скрывает свое интересное положение. Судя по всему, отец будущего малыша — 32-летний певец Влад Топалов.

На протяжении пары последних месяцев в Сети муссировались слухи о беременности Регины Тодоренко. Девушка не отрицала, но и не подтверждала их, хотя и стала выбирать наряды объемного кроя.

Тем не менее фотографы запечатлели Регину и ее возлюбленного Влада Топалова на коктейльной вечеринке «Glamour. Начало», посвященной запуску голосования за номинантов на премии «Женщина года». Звезда выбрала яркое желтое мини-платье, которое не скрыло ее уже очень большой живот.

Напомним, Влад полтора года был женат на дочери московского бизнесмена Павла Данилина Ксении. Пара развелась весной прошлого года. А о личной жизни Регины до встречи с экс-солистом дуэта «Smash!» ничего не известно.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Instagram

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