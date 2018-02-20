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Регина Тодоренко и Влад Топалов сбежали в романтическое путешествие

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Фото из Instagram Влада Топалова
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Поклонники уверены, что 27-летняя Регина Тодоренко и 32-летний Влад Топалов встречаются.

Сегодня в блогах телеведущей Регины Тодоренко и музыканта Влада Топалова появились совместные фотографии, которые спровоцировали массу разговоров. Звезды уехали в не лишенное романтики путешествие на Байкал — и их поклонники восхищены этим событием.

«Какие экстремальные виды спорта вы любите? Мы вот с @vladtopalovofficial катнули на квадриках, завтра собираемся покататься на коньках по Байкалу», — поделилась планами звезда «Орла и решки».

«Регина + Влад = ...», «Любовь», «Какие вы милые», «Хорошо вам покататься», «Вы вместе??? Какой кошмар!!! Региночка, зачем???», «Так это правда что ты с ним», «Молодцы! Вы супер оба», «Ура, вы вместе!! Восхитительная пара!!» — обсуждают поклонники в комментариях к записи.

«Какая вы клевая пара», «Два моих любимых человечка из шоу-бизнеса. Безумно рада, если это правда, что они вместе», «Первый раз комментирую фотографии, ребята Вы клевые. Будьте счастливы Вы этого достойны», «Очень рада что Вы вместе», «Очень крутая пара, так подходите друг другу», «Влад счастья тебе», — восхищены поклонники Влада Топалова, тоже разместившего аналогичный пост.

«Друг , я люблю зиму», — написала Регина в комментариях. «Неужели только друг?» — забеспокоились фанаты. «Она специально так написала )) но все уже давно знают же что это не дружба», — решили они.

Ни Регина, ни Влад пока не давали официальных комментариев о том, что их связывает на самом деле. Слухи о том, что они вместе, ходят уже несколько месяцев, а появились они после того, как они сыграли влюбленную пару в спектакле Сергея Роста «Заложи жену в ломбард».

Фото: instagram

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