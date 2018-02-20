Регина Тодоренко и Влад Топалов сбежали в романтическое путешествие

«Какая вы клевая пара», «Два моих любимых человечка из шоу-бизнеса. Безумно рада, если это правда, что они вместе», «Первый раз комментирую фотографии, ребята Вы клевые. Будьте счастливы Вы этого достойны», «Очень рада что Вы вместе», «Очень крутая пара, так подходите друг другу», «Влад счастья тебе», — восхищены поклонники Влада Топалова, тоже разместившего аналогичный пост.

«Друг , я люблю зиму», — написала Регина в комментариях. «Неужели только друг?» — забеспокоились фанаты. «Она специально так написала )) но все уже давно знают же что это не дружба», — решили они.

Ни Регина, ни Влад пока не давали официальных комментариев о том, что их связывает на самом деле. Слухи о том, что они вместе, ходят уже несколько месяцев, а появились они после того, как они сыграли влюбленную пару в спектакле Сергея Роста «Заложи жену в ломбард».

Фото: instagram