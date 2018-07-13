Регина Тодоренко назвала Влада Топалова «другом на всю жизнь»

Поклонники до сих пор гадают, встречаются ли Регина Тодоренко и Влад Топалов — в микроблогах звезд время от времени появляются совместные снимки, но по ним невозможно определить, действительно ли пара влюблена. Впрочем, большинство фолловеров Регины и Влада все же уверены, что между ними больше, чем просто дружба.

На днях телеведущая выложила в свой Instagram романтичный снимок с певцом, сделанный в Лондоне. «Мой друг сейчас на сцене, а я по нему скучаю!!! А вы уже нашли себе друга на всю жизнь?» — подписала снимок Регина.