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Влад Топалов подарил Регине Тодоренко сказку на благотворительном балу

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Влада Топалова

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28-летняя Регина Тодоренко и 32-летний Влад Топалов рассказали о романтике в своей жизни.

В жизни Регины Тодоренко и Влада Топалова всегда было место романтике. Буквально с первой встречи музыкант окружил свою избранницу заботой. Вместе с Владом Регина побывала на Байкале, отметила день своего рождения в Лондоне, а предложение руки и сердца получила на Корсике. Накануне вечером бывшая ведущая «Орла и Решки» рассказала еще об одном романтическом эпизоде в своей жизни.

«Сегодня впервые была на балу в компании самого прекрасного принца! Он позвал меня на сцену, признался в любви и спел для меня песню. И как после такого не верить в сказки?????! Хочется, чтоб это длилось вечноооооость», — написала она.

Прекрасный принц в свою очередь отметил, что этот вечер был особенным и для него, рассказав, что не только получил удовольствие от свидания со своей избранницей, но и сделал доброе дело. «Наш Первый Бал))) Был рад сегодня выступить и быть гостем вечера. Все гонорары артистов и собранные деньги на аукционе пойдут на благотворительность», — пояснил он.

«Вы такие клааассные», «Это на вечно, я верю, вы классная пара, Регина вы лучшая», «Вы похожи как брат с сестрой», «Красавцы! Шикарная пара, рада что нашли друг друга наконец», «Счастливые. А это самое главное», «Какие вы красивые, пусть Ваша сказка никогда не заканчивается», — обсуждают поклонники пары.

Фото и видело: instagram

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