Влад Топалов подарил Регине Тодоренко сказку на благотворительном балу

В жизни Регины Тодоренко и Влада Топалова всегда было место романтике. Буквально с первой встречи музыкант окружил свою избранницу заботой. Вместе с Владом Регина побывала на Байкале, отметила день своего рождения в Лондоне, а предложение руки и сердца получила на Корсике. Накануне вечером бывшая ведущая «Орла и Решки» рассказала еще об одном романтическом эпизоде в своей жизни.
«Сегодня впервые была на балу в компании самого прекрасного принца! Он позвал меня на сцену, признался в любви и спел для меня песню. И как после такого не верить в сказки?????! Хочется, чтоб это длилось вечноооооость», — написала она.
Прекрасный принц в свою очередь отметил, что этот вечер был особенным и для него, рассказав, что не только получил удовольствие от свидания со своей избранницей, но и сделал доброе дело. «Наш Первый Бал))) Был рад сегодня выступить и быть гостем вечера. Все гонорары артистов и собранные деньги на аукционе пойдут на благотворительность», — пояснил он.
«Вы такие клааассные», «Это на вечно, я верю, вы классная пара, Регина вы лучшая», «Вы похожи как брат с сестрой», «Красавцы! Шикарная пара, рада что нашли друг друга наконец», «Счастливые. А это самое главное», «Какие вы красивые, пусть Ваша сказка никогда не заканчивается», — обсуждают поклонники пары.
Фото и видело: instagram