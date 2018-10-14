Влад Топалов подарил Регине Тодоренко сказку на благотворительном балу

В жизни Регины Тодоренко и Влада Топалова всегда было место романтике. Буквально с первой встречи музыкант окружил свою избранницу заботой. Вместе с Владом Регина побывала на Байкале, отметила день своего рождения в Лондоне, а предложение руки и сердца получила на Корсике. Накануне вечером бывшая ведущая «Орла и Решки» рассказала еще об одном романтическом эпизоде в своей жизни.

«Сегодня впервые была на балу в компании самого прекрасного принца! Он позвал меня на сцену, признался в любви и спел для меня песню. И как после такого не верить в сказки?????! Хочется, чтоб это длилось вечноооооость», — написала она.