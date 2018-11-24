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Регина Тодоренко и Влад Топалов рассказали о будущей свадьбе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Регины Тодоренко

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Пара поделилась своими мыслями о предстоящем торжестве.

28-летняя Регина Тодоренко и 33-летний Влад Топалов – едва ли не самая обсуждаемая пара в отечественном шоу-бизнесе. Недавний влог Регины Тодоренко заставил поклонников говорить о тайном бракосочетании знаменитостей, ведь на одном из кадров на тех самых пальцах блестели те самые кольца. В недавнем разговоре с Сергеем Майоровым для программы «Однажды…» телеведущая и музыкант рассказали, какой будет их свадьба.

«Хочется веселую одесскую свадьбу, собрать всех родственников и друзей. Пригласить человек 50 самых близких и, возможно, уехать куда-то на остров, и там плясать до упаду, до утра», – поделилась мыслями Регина.

Совсем скоро Регина и Влад впервые станут родителями, поэтому торжество в честь бракосочетания решили провести после рождения малыша. В эфире программы будущая мама отметила, почему длительное время скрывала свое «интересное положение»: «Это положение такое нежное, это же мое личное. Мне как-то не очень хочется на всеобщее обозрение это выставлять».

За страницами Регины Тодоренко и Влада Топалова в социальных сетях следят много тысяч поклонников. Фолловеры пары отмечают, как благотворно на певца повлиял роман с телеведущей. В программе «Однажды…» Топалов вновь откровенно признался, что до знакомства с любимой женщиной не был счастлив: «У меня было очень много денег, очень много популярности, очень много всего — алкоголя, наркотиков, секса, женщин, но я не был счастлив». «Сейчас, слава Богу, в его жизни есть я, есть много любви, есть маленький человек, у него, мне кажется, есть так много забот, на которые нужно обращать внимание, а не думать о прошлом», – дополнила Регина.

Фото: Instagram

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