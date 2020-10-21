Дерзкие, роскошные, соблазнительные: самые эффектные образы Ким Кардашьян
Фото: Getty
Ким Кардашьян гордится своими пышными формами, которые часто демонстрирует в экстремально тесных провокационных нарядах. К примеру, не так давно она появилась на публике в очень коротком обтягивающем мини-платье яркого розового оттенка с глубоким декольте и вырезом на животе.
Фото: Eastnews
Звезда реалити является одной из самых больших поклонниц нарядов из латекса. Она любит провокационные, подчеркивающие каждый изгиб платья. Именно теледива в свое время положила начало всеобщему тренду, появившись на светском мероприятии в соблазнительном платье, выгодно подчеркивающем аппетитные формы и округлости звезды.
Фото: Getty
Ким обожает быть в центре внимания во время светских выходов. Помогают ей в этом сверкающие наряды с блестками и стразами, дорогие украшения и яркий макияж.
Фото: Globallookpress / Nancy Kaszerman
Кардашьян часто экспериментирует со стилем. К примеру, на одном из светских мероприятий супруга рэпера Канье Уэста позировала фотографам в объемном брючном костюме, надев пиджак на голое тело.
Фото: Globallookpress / Birdie Thompson
Многодетная мама Ким Кардашьян не любит скрывать от широкой общественности и многочисленных поклонников изменения своей фигуры и во время беременности. К примеру, может надеть абсолютно прозрачное платье или наряд с юбкой в сетку незадолго до рождения ребенка.
Фото: Globallookpress / Lisa O_Connor
Многие девушки просто не осмелились бы выйти в нарядах, в которых Ким чувствует себя уверенно на красных дорожках. Она провоцирует, ломает стереотипы и демонстрирует себя во всей красе.
Фото: Globallookpress / Chris Joseph
Прозрачные платья, одежда с эффектом обнаженного тела, стразы, прикрывающие пикантные места, — все это излюбленные приемы Кардашьян, которая обожает внимание окружающих.
Фото: Globallookpress / Nancy Kaszerman
Ким Кардашьян на балу Met Gala оказалась в центре внимания благодаря своему «голому» платью, в котором выглядела так, как будто по ее обнаженному телу стекали капли воды.
Фото: Globallookpress / Sonia Moskowitz
За последние несколько лет Ким Кардашьян сильно изменилась. Черты лица звезды реалити стали намного изящнее (прощай, гордый армянский нос), а формы — более выразительными и пышными. Самой выдающейся частью тела Ким является попа, которая выглядит порой карикатурно — настолько она большая, круглая и неправдоподобно приподнятая, несмотря на закон гравитации. Но супруга рэпера Канье Уэста, который фигурой жены полностью доволен, продолжает отрицать, что вставила в ягодицы имплантаты. К слову, недавно звездный тренер рассказал, как накачать пятую точку, как у Ким Кардашьян.
Фото: Instagram Ким Кардашьян
Под натиском ее популярности сдались и модные дизайнеры, и редакторы глянцевых журналов, на страницах и обложках которых Ким появляется в смелых образах, легко сбрасывая с себя одежду и размывая границу между моралью и предрассудками.
Больше эффектных образов Ким Кардашьян — в нашей фотогалерее.
Фото: Instagram, dpa, eastnews, globallookpress, getty
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