Кардашьян, Брежнева, Топурия и другие звездные красотки в эффектных и смелых нарядах из латекса: фото
Фото: Getty
Если раньше никому бы и в голову не пришло выйти в свет в столь провокационных нарядах, которые действительно сидят как вторая кожа и подчеркивают все достоинства и недостатки фигуры, то сейчас звездные красавицы смело щеголяют в одежде из латекса, невзирая на предостережения врачей о влиянии эффектного материала на их здоровье. Интерес к латексу наблюдался давно, однако некоторое время назад он пережил настоящий триумф, благодаря теледиве Ким Кардашьян, которая осмелилась выйти в свет в том, что люди обычно выбирали для любовных утех и тематических вечеринок, и уже не только селебрити, но и заядлые модницы по всему миру стали выбирать соблазнительные платья или брюки, смело демонстрируя окружающим свои прелести. Постепенно латекс потеснил другие материалы на подиумах, и теперь именитые дизайнеры смело кроят из него не только супероблегающие мини, не оставляющие простор для фантазий, но и оригинальные вечерние наряды. Рассмотрим самые достойные варианты на примерах звезд.
Фото: Getty
Одной из самых больших поклонниц нарядов из латекса является звезда реалити Ким Кардашьян, которая любит провокационные, подчеркивающие каждый изгиб платья. Именно теледива в свое время положила начало всеобщему тренду, появившись на светском мероприятии в соблазнительном платье, выгодно подчеркивающем аппетитные формы и округлости звезды.
Фото: Eastnews
Майли Сайрус недавно выпустила очень дерзкий клип на песню Mother’s Daughter, где предстала в дерзком ярко-красном латексном комбинезоне, который невероятно ей шел.
Фото: Instagram
Вера Брежнева выбирает более скромные наряды, например, подчеркивая фигуру латексными легинсами. Стоит отметить, что в этом образе супруга Константина Меладзе выглядит весьма соблазнительно.
Фото: Instagram
Любительница необычных нарядов и нестандартных образов Кети Топурия произвела в свое время фурор, выйдя в свет в эффектном мини-платье из латекса насыщенного черного цвета.
Фото: Globallookpress / Dennis Van Tine
Супермодель Белла Хадид любит демонстрировать шикарную фигуру, облачившись, например, в платье винного оттенка со змеиным принтом, облегающем ее тело как вторая кожа.
Фото: Globallookpress / ms4
Кэти Перри всегда выбирала яркие латексные платья с красочными принтами. Но на данный момент исполнительница ждет первенца от актера Орландо Блума и эффектным образам предпочитает более комфортные и женственные.
Больше знаменитостей в эффектных и смелых нарядах из латекса — в нашей фотогалерее.
Фото: Instagram, getty, eastnews, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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