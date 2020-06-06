Кардашьян, Брежнева, Топурия и другие звездные красотки в эффектных и смелых нарядах из латекса: фото

Кэти Перри всегда выбирала яркие латексные платья с красочными принтами. Но на данный момент исполнительница ждет первенца от актера Орландо Блума и эффектным образам предпочитает более комфортные и женственные.

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