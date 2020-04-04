Как Лопес, Кардашьян, Мороз и другие звездные красавицы носят наряды телесных оттенков: фото
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Фото: DPA
Дженнифер Лопес, которая часто демонстрирует шикарные формы в смелых нарядах, любит платья телесных оттенков — иногда они более дерзкие и сексуальные, а порой более элегантные и скромные.
Фото: Getty
Ким Кардашьян на балу Met Gala оказалась в центре внимания благодаря своему «голому» платью, в котором выглядела так, как будто по ее обнаженному телу стекали капли воды.
Фото: Global Look Press / Sonia Moskowitz
Анна Седокова появилась на премии МУЗ-ТВ в платье телесного оттенка с дерзким декором, имитирующим соблазнительное черное белье на обнаженном теле.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Хейли Болдуин подчеркнула стройную фигуру элегантным и одновременно пикантным платьем нюдового оттенка с декольте до талии.
Фото: Global Look Press / face to face
Дарья Мороз в последнее время выходит в свет в дерзких, сексуальных и при этом довольно скромных и стильных нарядах.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Рози Хантингтон-Уайтли позировала на красной дорожке одного из светских мероприятий в платье, которое подчеркнуло буквально каждый изгиб ее тела.
Фото: Global Look Press / Sonia Moskowitz
Янина Студилина выглядела очень эффектно в платье нюдового оттенка на красной дорожке фестиваля «Кинотавр».
Фото: Starface
Екатерина Вилкова в своем воздушном платье была похожа на фарфоровую статуэтку.
Фото: Starface
Лайма Вайкуле недавно в очередной раз доказала, что является одной из самых стильных звезд шоу-бизнеса, появившись на вручении одной из премий в брючном костюме пудрового оттенка.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Больше эффектных, стильных и шикарных знаменитостей в нарядах телесных оттенков — в нашей галерее.
Фото: dpa, eastnews, starface, getty, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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