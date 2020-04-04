Как Лопес, Кардашьян, Мороз и другие звездные красавицы носят наряды телесных оттенков: фото

Одни считают наряды телесных оттенков слишком блеклыми, недостаточно эффектными и яркими. А другие, напротив, любят их за то, что они почти сливаются с цветом кожи и создают эффект обнаженного тела, добавляя образу пиканстности, хрупкости и нежности.