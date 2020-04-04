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Как Лопес, Кардашьян, Мороз и другие звездные красавицы носят наряды телесных оттенков: фото

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Дженнифер Лопес

Фото: DPA

Одни считают наряды телесных оттенков слишком блеклыми, недостаточно эффектными и яркими. А другие, напротив, любят их за то, что они почти сливаются с цветом кожи и создают эффект обнаженного тела, добавляя образу пиканстности, хрупкости и нежности.

Дженнифер Лопес, которая часто демонстрирует шикарные формы в смелых нарядах, любит платья телесных оттенков — иногда они более дерзкие и сексуальные, а порой более элегантные и скромные.

Фото: Getty

Ким Кардашьян на балу Met Gala оказалась в центре внимания благодаря своему «голому» платью, в котором выглядела так, как будто по ее обнаженному телу стекали капли воды.

Фото: Global Look Press / Sonia Moskowitz

Анна Седокова появилась на премии МУЗ-ТВ в платье телесного оттенка с дерзким декором, имитирующим соблазнительное черное белье на обнаженном теле.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Хейли Болдуин подчеркнула стройную фигуру элегантным и одновременно пикантным платьем нюдового оттенка с декольте до талии.

Фото: Global Look Press / face to face

Дарья Мороз в последнее время выходит в свет в дерзких, сексуальных и при этом довольно скромных и стильных нарядах.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Рози Хантингтон-Уайтли позировала на красной дорожке одного из светских мероприятий в платье, которое подчеркнуло буквально каждый изгиб ее тела.

Фото: Global Look Press / Sonia Moskowitz

Янина Студилина выглядела очень эффектно в платье нюдового оттенка на красной дорожке фестиваля «Кинотавр».

Фото: Starface

Екатерина Вилкова в своем воздушном платье была похожа на фарфоровую статуэтку.

Фото: Starface

Лайма Вайкуле недавно в очередной раз доказала, что является одной из самых стильных звезд шоу-бизнеса, появившись на вручении одной из премий в брючном костюме пудрового оттенка.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Больше эффектных, стильных и шикарных знаменитостей в нарядах телесных оттенков — в нашей галерее.

Фото: dpa, eastnews, starface, getty, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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