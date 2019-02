Децл, Фриске, Яковлев и другие известные музыканты, ушедшие из жизни слишком рано

46-летняя солистка The Cranberries Долорес ОʼРиордан неожиданно для многочисленных поклонников умерла в начале 2018 года. «Ирландская и всемирно известная певица Долорес ОʼРиордан умерла в Лондоне. Ей было 46 лет. Ведущая певица группы The Cranberries ненадолго прибыла в Лондон для записи песни. Остальные детали пока недоступны. Члены семьи убиты горем из-за этой новости и просят соблюдать их право на личную жизнь», — сообщалось в Instagram группы The Cranberries. Пик популярности The Cranberries пришлись на середину 90-х, когда Долорес исполнила хит Zombie. В 2003 году О'Риордан начала сольную карьеру. В 2017 году группа планировала мировое турне, но в мае его пришлось прервать из-за плохого самочувствия солистки. С мужем, бывшим менеджером группы Duran Duran Доном Бертоном, певица воспитывала троих детей.