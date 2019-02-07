Децл, Фриске, Яковлев и другие известные музыканты, ушедшие из жизни слишком рано

Легендарная Уитни Хьюстон, являющаяся примером для подражания для многих певиц по всему миру, ушла из жизни в 48 лет. Она была найдена в ванной в номере гостиницы Beverly Hilton 11 февраля 2012 года. Сердце звезды, многие годы боровшейся с наркотической зависимостью, не выдержало. Случилось это накануне 54-й церемонии «Грэмми» и за несколько часов до вечеринки агента Хьюстон Клайва Дэвиса. Семья Уитни Хьюстон обвинила в трагедии ее мужа Бобби Брауна, который всю жизнь завидовал ее всемирной славе, доводил ее до истерик и подсадил на запрещенные препараты. «Я ничего не делала без него. Я не употребляла наркотики без него. Мы делали это вместе, мы были партнерами, он был для меня наркотиком. Я и он — мы были созданы друг для друга, и что бы мы ни делали, мы делали это вместе. Неважно что, главное — вместе», — рассказала Хьюстон в одном из интервью.

Эми Уайнхаус