Децл, Фриске, Яковлев и другие известные музыканты, ушедшие из жизни слишком рано

Кирилл Толмацкий (Detsl aka Le Truk)
Рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимами Децл и Le Truk, скончался в ночь на третье февраля после концерта в Ижевске от остановки сердца. Музыканту, стоявшему у истоков российской рэп-музыки, было всего 35 лет. В дискографии бывшего участника коллектива «Bad B. Альянс» девять студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты начала 2000-х, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя». Незадолго до церемонии прощания, прошедшей в Центральной клинической больницы Москвы, родные опубликовали в Сети новый клип рэпера на инструментальную композицию Inferno, который он сам планировал выпустить в начале февраля.
Жанна Фриске
Жанна Фриске не дожила до своего 41-го дня рождения всего несколько недель. Певица умерла в ночь на 16-е июня 2015 года в загородном доме своих родителей в Подмосковье. На протяжении нескольких лет вся страна внимательно следила за судьбой экс-участницы группы «Блестящие». Диагноз врачи поставили в середине 2013 года. Все это время она мужественно боролась с неизлечимой болезнью — раком головного мозга. После курсов лечения в Китае и США, а также длительной реабилитации, она почувствовала себя лучше, но, к сожалению, чуда не случилось.
Олег Яковлев
47-летний экс-солист «Иванушек International» Олег Яковлев ушел из жизни 29 июня 2017 года. Об этом сообщила гражданская жена артиста Александра Куцевол. «29 июня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья…. Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой», — написала девушка в своем Instagram. Артист находился в очень тяжелом состоянии в реанимации одной из московских больниц. У Яковлева диагностировали двустороннюю пневмонию легких, из-за чего он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позднее бывший директор группы t.A.T.u Леонид Дзюник заявил, что в смерти Яковлева виноваты крепкие напитки. По его словам, певец начал выпивать еще с того времени, как его приняли в «Иванушки», и именно поэтому его попросили покинуть группу. После того, как Олег начал сольную карьеру, его популярность резко пошла на спад, из-за чего он еще больше пристрастился к алкоголю.
Тим Берглинг (Dj Avicii)
Тим Берглинг, известный как DJ Avicii, умер 20 апреля 2018 года в городе Маскат в Омане, где он навещал друзей. Ему было всего 28 лет. Диджей давно страдал от проблем со здоровьем, в том числе из-за алкогольной зависимости. Оказалось, последние пару лет музыкант встречался с моделью из Чехии Терезой Качеровой и воспитывал ее сына Лукаса. «Я всегда настаивала на том, чтобы сохранять наши отношения в тайне, потому что я хотела, чтобы они были только нашими. Но я думала, что если соберусь поделиться этим с миром, то только когда буду беременна нашим общим ребенком», — написала Тереза в своем Instagram.
Роберт Майлз
Итальянский диджей и композитор Роберт Майлз ушел из жизни на 48-м году на Ибице в мае 2017 года. Причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание. «Роберт скончался после героической битвы с метастатическим раком четвертой стадии, длившимся последние девять месяцев», — сообщили представители основанной им радиостанция Openlab. Майлз является одним из основоположников дрим-хауса (дрим-транса) и автором популярного терка Children. Композиция заняла первые строчки чартов в 12 европейских странах и разошлась пятью миллионами копий.
Сергей Бондаренко
18 октября 2018 года не стало молодого солиста группы «Нэнси», 31-летнего Сергея Бондаренко. О трагедии сообщил отец музыканта, Анатолий Бондаренко. «18 октября в 4:04 умер Сережа», — написал он в Facebook. Сергей скончался в больнице от продолжительной болезни, о чем впоследствии СМИ сообщил гитарист коллектива Алексей Цыплаков. Напомним, что группу «Нэнси», самой популярной композицией которого стала песня «Дым сигарет с ментолом», в 1992 году основал музыкант и исполнитель Анатолий Бондаренко. В 2007 году солистом стал его сын Сергей.
Честер Беннингтон
В июле 2017 года внезапная смерть 41-летнего солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона шокировала миллионы поклонников. Тело музыканта было обнаружено 20 июля в его доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Согласно информации сайта TMZ, мужчина покончил с собой. У музыканта осталось шестеро детей, он дважды был женат. В течение нескольких лет артист боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Честер ранее уже говорил о нежелании жить, такие мысли приходили ему в голову из-за того, что в детстве он подвергся сексуальному насилию со стороны мужчины. Некоторые источники связывают гибель музыканта с недавней кончиной его друга, фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла. Он также покончил с собой в мае 2017 года.
Долорес О’Риордан
46-летняя солистка The Cranberries Долорес ОʼРиордан неожиданно для многочисленных поклонников умерла в начале 2018 года. «Ирландская и всемирно известная певица Долорес ОʼРиордан умерла в Лондоне. Ей было 46 лет. Ведущая певица группы The Cranberries ненадолго прибыла в Лондон для записи песни. Остальные детали пока недоступны. Члены семьи убиты горем из-за этой новости и просят соблюдать их право на личную жизнь», — сообщалось в Instagram группы The Cranberries. Пик популярности The Cranberries пришлись на середину 90-х, когда Долорес исполнила хит Zombie. В 2003 году О'Риордан начала сольную карьеру. В 2017 году группа планировала мировое турне, но в мае его пришлось прервать из-за плохого самочувствия солистки. С мужем, бывшим менеджером группы Duran Duran Доном Бертоном, певица воспитывала троих детей.
Михаил Горшенев
В ночь на 19 июля 2013 года ушел из жизни 39-летний лидер рок-группы «Король и Шут» Михаил Горшенев, известный как Горшок. «С прискорбием вынуждены сообщить, что Михаил Горшенев скоропостижно скончался в ночь с 18 на 19 июля в своем доме в Петербурге», — сообщалось в Twitter группы. Известно, что еще в 90-х артист употреблял запрещенные препараты и за несколько лет пережил восемь клинических смертей.
Уитни Хьюстон
Легендарная Уитни Хьюстон, являющаяся примером для подражания для многих певиц по всему миру, ушла из жизни в 48 лет. Она была найдена в ванной в номере гостиницы Beverly Hilton 11 февраля 2012 года. Сердце звезды, многие годы боровшейся с наркотической зависимостью, не выдержало. Случилось это накануне 54-й церемонии «Грэмми» и за несколько часов до вечеринки агента Хьюстон Клайва Дэвиса. Семья Уитни Хьюстон обвинила в трагедии ее мужа Бобби Брауна, который всю жизнь завидовал ее всемирной славе, доводил ее до истерик и подсадил на запрещенные препараты. «Я ничего не делала без него. Я не употребляла наркотики без него. Мы делали это вместе, мы были партнерами, он был для меня наркотиком. Я и он — мы были созданы друг для друга, и что бы мы ни делали, мы делали это вместе. Неважно что, главное — вместе», — рассказала Хьюстон в одном из интервью.
Эми Уайнхаус
Обладательница шести премий «Грэмми», Эми Уэйнхаус умерла за пару месяцев до своего 28-летия. Тело певицы было найдено в ее доме в Лондоне. Как и другая обладательница выдающегося голоса Уитни Хьюстон, Уайнхаус много лет страдала от алкогольной и наркотической зависимостей, тесно связанных с ее непростыми отношенями с мужем Блейком Филдером-Сивилом, у которого регулярно были проблемы с законом и супружеской верностью. Официальной причиной смерти Эми, которая незадолго до случившегося собиралась начать новую жизнь и лечилась в реабилитационной клинике, стал сердечный приступ, вызванный алкогольной интоксикацией. Как и в случае с Хьюстон, родственники Уайнхаус отказались пускать горе-мужа на ее похороны.
Текст: Роман Страстный
Фото: eastnews, instagram, dpa, getty, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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