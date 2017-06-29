Скончался 47-летний экс-солист «Иванушек International» Олег Яковлев
Сегодня, 29 июня, умер экс-солист группы «Иванушек International» Олег Яковлев
Об этом сообщила гражданская жена артиста Александра Куцевол. «Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья…. Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой», — написала девушка в своем Instagram.
Артист находился в очень тяжелом состоянии в реанимации одной из московских больниц. У Яковлева диагностировали двустороннюю пневмонию легких, из-за чего он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Приносим свои искренние соболезнования.
Фото: instagram.com, eastnews.ru