Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

Смерть 41-летнего солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона шокировала мир. Труп музыканта был обнаружен в его доме в Палос-Вердес в Калифорнии. Согласно информации сайта TMZ, мужчина покончил с собой.

Честер ранее уже говорил о самоубийстве, такие мысли приходили ему в голову из-за того, что в детстве он подвергся сексуальному насилию со стороны мужчины.

В течение нескольких лет артист боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.

У музыканта осталось шестеро детей, он дважды был женат.

Фото: globallookpress.com