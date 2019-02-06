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«Сердце разрывается от любви и боли»: родные и друзья простились с Децлом

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я выбрал вместо рекламы.
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Децл

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Утром 6 февраля в московской ЦКБ состоялась церемония прощания с ушедшим недавно из жизни рэпером Децлом.

В ночь на 3 февраля в Ижевске произошло трагическое событие — от сердечного приступа после частного концерта скончался известный рэпер Децл. Ему было всего 35 лет. Несколько дней спустя, 6 февраля, уже в московской Центральной клинической больнице состоялась церемония прощания с музыкантом, на которую пришли его родные и близкие, а поклонники, в том числе звездные, почтили его память у входа в больницу.

Особое внимание было приковано к отцу и бывшему продюсеру рэпера Александру Толмацкому, который много лет состоял с сыном в крупной ссоре. После церемонии Толмацкий-старший написал в своем Instagram: «Так мы с тобой и не поговорили... Больше всего на свете я боялся что ты не придешь на мои похороны... Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю почему ты не сделал шаг навстречу или подал бы мне какой-то знак... Я очень любил тебя, не понимаю зачем ты наговорил много странных вещей в мой адрес... жизнь сделала так, что хороню тебя я... Прости меня может быть я действительно был плохим отцом???? Но знай моя любовь к тебе безгранична. Дети это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой!!! Прости меня... сердце разрывается от любви и боли...» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

К слову, еще до церемонии родные опубликовали в Сети новый клип рэпера на инструментальную композицию Inferno, который он сам планировал выпустить в начале февраля.

Децл был похоронен на Пятницком кладбище в Москве. Passion.ru присоединяется к соболезнованиям близким рэпера.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press, Instagram

Видео: Youtube.com / Россия 24, Detsl aka Le Truk

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