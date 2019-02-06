«Сердце разрывается от любви и боли»: родные и друзья простились с Децлом

В ночь на 3 февраля в Ижевске произошло трагическое событие — от сердечного приступа после частного концерта скончался известный рэпер Децл. Ему было всего 35 лет. Несколько дней спустя, 6 февраля, уже в московской Центральной клинической больнице состоялась церемония прощания с музыкантом, на которую пришли его родные и близкие, а поклонники, в том числе звездные, почтили его память у входа в больницу.

Особое внимание было приковано к отцу и бывшему продюсеру рэпера Александру Толмацкому, который много лет состоял с сыном в крупной ссоре. После церемонии Толмацкий-старший написал в своем Instagram: «Так мы с тобой и не поговорили... Больше всего на свете я боялся что ты не придешь на мои похороны... Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю почему ты не сделал шаг навстречу или подал бы мне какой-то знак... Я очень любил тебя, не понимаю зачем ты наговорил много странных вещей в мой адрес... жизнь сделала так, что хороню тебя я... Прости меня может быть я действительно был плохим отцом???? Но знай моя любовь к тебе безгранична. Дети это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой!!! Прости меня... сердце разрывается от любви и боли...» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).