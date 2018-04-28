У покойного диджея Avicii обнаружилась гражданская жена и маленький пасынок

Не так давно весь музыкальный мир потрясла скоропостижная смерть шведского музыканта Тима Берглинга, известного как DJ Avicii. Оказалось, последние пару лет парень встречался с моделью из Чехии Терезой Качеровой и воспитывал ее сына Лукаса.
«Я всегда настаивала на том, чтобы сохранять наши отношения в тайне, потому что я хотела, чтобы они были только нашими. Но я думала, что если соберусь поделиться этим с миром, то только когда буду беременна нашим общим ребенком», — вчера написала Тереза в своем Instagram.
Как следует из публикации девушки, Тим заменил отца маленькому Лукасу. В соцсетях Качеровой оказалось много совместных фотографий пары с ребенком.
Тим Берглинг умер 20 апреля в городе Маскат в Омане, где он навещал друзей. Ему было всего 28 лет. Диджей давно страдал от проблем со здоровьем, в том числе из-за алкогольной зависимости.
Фото: Instagram