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У покойного диджея Avicii обнаружилась гражданская жена и маленький пасынок

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Чешская модель Тереза Качерова написала душераздирающее письмо к возлюбленному Тиму Берглингу (известному как Avicii) и рассекретила их отношения.

Не так давно весь музыкальный мир потрясла скоропостижная смерть шведского музыканта Тима Берглинга, известного как DJ Avicii. Оказалось, последние пару лет парень встречался с моделью из Чехии Терезой Качеровой и воспитывал ее сына Лукаса.

«Я всегда настаивала на том, чтобы сохранять наши отношения в тайне, потому что я хотела, чтобы они были только нашими. Но я думала, что если соберусь поделиться этим с миром, то только когда буду беременна нашим общим ребенком», — вчера написала Тереза в своем Instagram.

Как следует из публикации девушки, Тим заменил отца маленькому Лукасу. В соцсетях Качеровой оказалось много совместных фотографий пары с ребенком.

Тим Берглинг умер 20 апреля в городе Маскат в Омане, где он навещал друзей. Ему было всего 28 лет. Диджей давно страдал от проблем со здоровьем, в том числе из-за алкогольной зависимости.

Фото: Instagram

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