У покойного диджея Avicii обнаружилась гражданская жена и маленький пасынок

Не так давно весь музыкальный мир потрясла скоропостижная смерть шведского музыканта Тима Берглинга, известного как DJ Avicii. Оказалось, последние пару лет парень встречался с моделью из Чехии Терезой Качеровой и воспитывал ее сына Лукаса.

«Я всегда настаивала на том, чтобы сохранять наши отношения в тайне, потому что я хотела, чтобы они были только нашими. Но я думала, что если соберусь поделиться этим с миром, то только когда буду беременна нашим общим ребенком», — вчера написала Тереза в своем Instagram.