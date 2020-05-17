passion.ru

Дайнеко в прозрачном платье невесты, Подольская в золотом комбезе и другие яркие образы звезд за неделю

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 18

Виктория Дайнеко

Фото: Instagram

Эти знаменитости считают, что режим самоизоляции — не повод для того, чтобы перестать наряжаться. Одни из них продолжают работать, другие вспоминают свои яркие фотосессии, а третьи создают эффектные образы дома.

Виктория Дайнеко в свой день рождения удивила поклонников нежным образом невесты. Певица опубликовала в Instagram фотографию в изящном прозрачном белом платье, украшенном стразами.

Наталья Подольская

Наталья Подольская показала соблазнительные изгибы в эффектном золотом комбинезоне. «Когда карантин закончится...», — подписала она снимок.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян на минувшей неделе продемонстрировала пышные формы в ультраоблегающем платье цвета авокадо. Эффектными снимками звезда реалити решила отметить тот факт, что число ее подписчиков в Instagram превысило 170 миллионов.

Жанна Мартиросян

Супруге известного юмориста и продюсера Гарика Мартиросяна Жанне 15 апреля исполнилось 44 года. «Ура!!! Сегодня у моего мужа праздник!!!!! Жена родилась!», — подписала именинница фотографии с мужем на своей странице в Instagram. Гарик же опубликовал снимок жены, на котором она позирует в эффектном красном платье, и подписал его так: «Поздравьте меня! У меня сегодня жена родилась! Вес, рост, юмор - все в норме».

Тина Канделаки

Еще одной эффектной девушкой в красном на прошедшей неделе стала Тина Канделаки, которая продолжает радовать поклонников яркими образами даже во время самоизоляции.

Валерия

Валерия появилась в шоу Ивана Урганта в стильном белом платье свободного кроя и в необычных босоножках на очень высокой платформе.

Ассоль

Акцент на необычную эффектную обувь в своем образе сделала и супруга рэпера ST Ассоль.

Глафира Тарханова

Глафира Тарханова в костюме цвета капучино и на шпильках показала нескучный деловой образ. Двойка из классического блейзера свободного силуэта и расклешенных брюк актрисе определенно к лицу.

Вера Вонг

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Фото: Instagram

В Сети вот уже не первую неделю бурно обсуждают фотографии дизайнера Веры Вонг, которая в свои 70 лет выглядит чуть ли не на 17. Сама Вера с удовольствием принимает комплименты и продолжает демонстрировать эффектные образы, в которых позирует во время самоизоляции у себя дома.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук тоже считает, что самоизоляция и пандемия не могут помешать девушкам наряжаться. «Соскучилась по платьям, буду дома их выгуливать», — подписала она свое фото в очень женственном наряде.

Фото: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!