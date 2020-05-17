Дайнеко в прозрачном платье невесты, Подольская в золотом комбезе и другие яркие образы звезд за неделю

Супруге известного юмориста и продюсера Гарика Мартиросяна Жанне 15 апреля исполнилось 44 года. «Ура!!! Сегодня у моего мужа праздник!!!!! Жена родилась!», — подписала именинница фотографии с мужем на своей странице в Instagram. Гарик же опубликовал снимок жены, на котором она позирует в эффектном красном платье, и подписал его так: «Поздравьте меня! У меня сегодня жена родилась! Вес, рост, юмор - все в норме».

Тина Канделаки