Дайнеко в прозрачном платье невесты, Подольская в золотом комбезе и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Instagram
Виктория Дайнеко в свой день рождения удивила поклонников нежным образом невесты. Певица опубликовала в Instagram фотографию в изящном прозрачном белом платье, украшенном стразами.
Наталья Подольская
Наталья Подольская показала соблазнительные изгибы в эффектном золотом комбинезоне. «Когда карантин закончится...», — подписала она снимок.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян на минувшей неделе продемонстрировала пышные формы в ультраоблегающем платье цвета авокадо. Эффектными снимками звезда реалити решила отметить тот факт, что число ее подписчиков в Instagram превысило 170 миллионов.
Жанна Мартиросян
Супруге известного юмориста и продюсера Гарика Мартиросяна Жанне 15 апреля исполнилось 44 года. «Ура!!! Сегодня у моего мужа праздник!!!!! Жена родилась!», — подписала именинница фотографии с мужем на своей странице в Instagram. Гарик же опубликовал снимок жены, на котором она позирует в эффектном красном платье, и подписал его так: «Поздравьте меня! У меня сегодня жена родилась! Вес, рост, юмор - все в норме».
Тина Канделаки
Еще одной эффектной девушкой в красном на прошедшей неделе стала Тина Канделаки, которая продолжает радовать поклонников яркими образами даже во время самоизоляции.
Валерия
Валерия появилась в шоу Ивана Урганта в стильном белом платье свободного кроя и в необычных босоножках на очень высокой платформе.
Ассоль
Акцент на необычную эффектную обувь в своем образе сделала и супруга рэпера ST Ассоль.
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова в костюме цвета капучино и на шпильках показала нескучный деловой образ. Двойка из классического блейзера свободного силуэта и расклешенных брюк актрисе определенно к лицу.
Вера Вонг
Фото: Instagram
В Сети вот уже не первую неделю бурно обсуждают фотографии дизайнера Веры Вонг, которая в свои 70 лет выглядит чуть ли не на 17. Сама Вера с удовольствием принимает комплименты и продолжает демонстрировать эффектные образы, в которых позирует во время самоизоляции у себя дома.
Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук тоже считает, что самоизоляция и пандемия не могут помешать девушкам наряжаться. «Соскучилась по платьям, буду дома их выгуливать», — подписала она свое фото в очень женственном наряде.
Фото: instagram
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