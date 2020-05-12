Алая помада, изящное кружево: Виктория Дайнеко в свой день рождения удивила фанатов нежным образом невесты

«Красавица, умница, роскошная, с днем рождения», «Какая волшебная красота. С днем рождения, дорогая, пусть все будет так, как ты захочешь», «Викуля, с днем рождения! Будь счастлива и любима», «Словно невеста — красавица!», «Будь счастлива, пусть все мечты сбываются», — поздравили Викторию Дайнеко друзья и поклонники.

Виктория Дайнеко однажды уже примеряла наряд невесты в реальной жизни. В 2015 году она вышла замуж за музыканта Дмитрия Клеймана. У них родилась дочь. Виктория до сих пор не показывала девочку и даже не назвала ее имени. Брак с Виктории и Дмитрия длился всего два года.