«Точеная, как статуэтка»: Подольская показала соблазнительные изгибы в эффектном золотом комбинезоне

Поклонники, коллеги и друзья оценили шикарный образ Натальи. «Вот это изгиб», «Огооо», «Фигурка огонь», «Какой классный комбинезон!!!!! Стоп-карантин», «Красотка», «Наташа,ты просто космос!», «Наталья, вы Обворожительная!», «Фигурка на зависть», «Наряд супер!!!», «Вау, суперкрасотка», «Фигура какая красивая», «Какая красивая женщина!!!!», «Секси!», «Кукла», «Приятно смотреть, красивая женщина!», «Шикарная девушка», «Упругая попка», «Попа класс», «Супер!! Наташа, Вы точеная , как статуэтка!!», — пишут они в комментариях.