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«Точеная, как статуэтка»: Подольская показала соблазнительные изгибы в эффектном золотом комбинезоне

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Наталья Подольская

Фото: Instagram

37-летняя популярная певица похвасталась стройной фигурой и призналась, что скучает по шикарным нарядам и выходам в свет во время вынужденной самоизоляции.

Наталья Подольская опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором продемонстрировала соблазнительные формы в эффектном золотистом комбезе.

Когда карантин закончится...

— подписала она снимок.

Наталья Подольская

Фото: Instagram

Поклонники, коллеги и друзья оценили шикарный образ Натальи. «Вот это изгиб», «Огооо», «Фигурка огонь», «Какой классный комбинезон!!!!! Стоп-карантин», «Красотка», «Наташа,ты просто космос!», «Наталья, вы Обворожительная!», «Фигурка на зависть», «Наряд супер!!!», «Вау, суперкрасотка», «Фигура какая красивая», «Какая красивая женщина!!!!», «Секси!», «Кукла», «Приятно смотреть, красивая женщина!», «Шикарная девушка», «Упругая попка», «Попа класс», «Супер!! Наташа, Вы точеная , как статуэтка!!», — пишут они в комментариях.

Фото: Instagram

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