«Вес, рост, юмор — все в норме»: Гарик Мартиросян показал жену во всей красе в честь ее дня рождения
Фото: Instagram
Супруге известного юмориста и продюсера Гарика Мартиросяна Жанне 15 апреля исполнилось 44 года. «Ура!!! Сегодня у моего мужа праздник!!!!! Жена родилась!», — подписала именинница фотографии с мужем на своей странице в Instagram. Гарик же опубликовал снимок жены, на котором она позирует в эффектном красном платье, и подписал его так: «Поздравьте меня! У меня сегодня жена родилась! Вес, рост, юмор - все в норме».
Фото: Instagram
Подписчики Гарика оценили образ его шикарной супруги. «Красивая», «Шикарная женщина», «Красотка!», «Замечательная жена с чувством юмора и просто красавица», «У вас очень красивая супруга !», «Красивая женщина», «Жена зачет», «У вас прекрасная жена», «Повезло с супругой», «Статная дама», — отметили они в комментариях. Напомним, что с эффектной девушкой с отличным чувством юмора Гарик Мартиросян познакомился в Сочи более двадцати лет назад. Студентка Ставропольского университета приехала туда на каникулы, а Мартиросян играл на сочинском фестивале КВН с командой «Новые армяне». Несколько лет Гарик летал к Жанне на свидания, а потом наконец решился сделать ей предложение руки и сердца. Сейчас у супругов подрастают дочь Жасмин и сын Даниэль.
Фото: instagram
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