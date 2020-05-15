«Вес, рост, юмор — все в норме»: Гарик Мартиросян показал жену во всей красе в честь ее дня рождения

Подписчики Гарика оценили образ его шикарной супруги. «Красивая», «Шикарная женщина», «Красотка!», «Замечательная жена с чувством юмора и просто красавица», «У вас очень красивая супруга !», «Красивая женщина», «Жена зачет», «У вас прекрасная жена», «Повезло с супругой», «Статная дама», — отметили они в комментариях. Напомним, что с эффектной девушкой с отличным чувством юмора Гарик Мартиросян познакомился в Сочи более двадцати лет назад. Студентка Ставропольского университета приехала туда на каникулы, а Мартиросян играл на сочинском фестивале КВН с командой «Новые армяне». Несколько лет Гарик летал к Жанне на свидания, а потом наконец решился сделать ей предложение руки и сердца. Сейчас у супругов подрастают дочь Жасмин и сын Даниэль.