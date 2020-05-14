Ким Кардашьян блеснула роскошными формами в ультраоблегающем платье цвета авокадо
Фото: Instagram
Число подписчиков Ким в Instagram превысило 170 миллионов, что звезда решила отметить серией стильных снимков. Супруга Канье Уэста позирует в ультраоблегающем мини-платье цвета авокадо со вставками горчичного оттенка по бокам. На контрасте с насыщенной зеленью играет лиф глубокого винного оттенка, усыпанный кристаллами. Нескромное декольте, впрочем, как и длина, оставляют мало места для фантазии, подчеркивая точеную фигуру и бронзовый загар. Финальный штрих — микроскопическая сумка охристого цвета от Hermès — одна из любимых моделей знаменитости.
Образ Ким восхитил и фолловеров: «Всегда потрясающе выглядите», «Безупречна!», «Прекрасное сочетание цветов», «Это платье — огонь!», «Ким, вы такая стройная», «Невероятный загар!», «Возвращение 2000-х! Выбеленные губы, миниатюрная сумка и тонкие бретели», «Королева!». «Одолжи мне это платье, а?» — прокомментировала фото сестры Кортни Кардашьян.
Фото: Instagram
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