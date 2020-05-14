Ким Кардашьян блеснула роскошными формами в ультраоблегающем платье цвета авокадо

Образ Ким восхитил и фолловеров: «Всегда потрясающе выглядите», «Безупречна!», «Прекрасное сочетание цветов», «Это платье — огонь!», «Ким, вы такая стройная», «Невероятный загар!», «Возвращение 2000-х! Выбеленные губы, миниатюрная сумка и тонкие бретели», «Королева!». «Одолжи мне это платье, а?» — прокомментировала фото сестры Кортни Кардашьян.

Фото: Instagram

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