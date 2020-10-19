Дайнеко, Хилькевич, Шульгина и другие знаменитости, вышедшие замуж беременными

Перед гостями и камерами молодая невеста появилась в пышном платье, которое многих натолкнуло на мысль, что скорую женитьбу устроили не просто так, а потому что Лиана уже ждет ребенка. Сама она резко отвечала на эти домыслы: «Если вы снова про намеки на беременность, то мимо. Не люблю язвительных комментаторов». Но теперь, полтора месяца спустя, в Instagram Арсения появилось фото, где он нежно обнимает жену, и у нее уже невооруженным взглядом виден большой живот. Примечательно, что незадолго до этого он написал: «Думаю, я буду крутым батей».

Дарья Сагалова