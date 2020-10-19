Дайнеко, Хилькевич, Шульгина и другие знаменитости, вышедшие замуж беременными
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Виктория Дайнеко
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Виктория Дайнеко получила предложение руки и сердца от музыканта Дмитрия Клеймана накануне Дня всех влюбленных, 13 февраля 2015 года. Поженились они уже спустя два месяца — не затягивать с торжеством решили, так как певица была беременна. Правда, свое интересное положение Виктория тщательно скрывала от широкой общественности. В начале октября 2015 года у Дайнеко и Клеймана родилась дочь Лидия.
Анна Хилькевич
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова 7 августа 2015 года. Тогда актриса уже была беременна, но скрывала этот факт от поклонников и журналистов. Позднее Анна призналась, что ей просто не хотелось, чтобы люди говорили, что она выходит замуж «по залету». В декабре 2015 года Хилькевич впервые стала мамой, родив дочку Арианну. Два года назад на свет появилась вторая дочь пары Мария.
Лиана Шульгина
Фото: Instagram Лианы Шульгиной
В конце августа 21-летний сын Валерии Арсений Шульгин женился на избраннице Лиане. Родители пары устроили для молодоженов шикарную свадьбу, о которой писали все светские хроникеры.
Перед гостями и камерами молодая невеста появилась в пышном платье, которое многих натолкнуло на мысль, что скорую женитьбу устроили не просто так, а потому что Лиана уже ждет ребенка. Сама она резко отвечала на эти домыслы: «Если вы снова про намеки на беременность, то мимо. Не люблю язвительных комментаторов». Но теперь, полтора месяца спустя, в Instagram Арсения появилось фото, где он нежно обнимает жену, и у нее уже невооруженным взглядом виден большой живот. Примечательно, что незадолго до этого он написал: «Думаю, я буду крутым батей».
Дарья Сагалова
Фото: Instagram Дарьи Сагаловой
Звезда популярного сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова на протяжении нескольких лет держала в тайне от широкой общественности отношения с бизнесменом Константином Масленниковым. В январе 2011 года они перестали скрывать свой роман и поженились, а через пять месяцев актриса родила дочь Елизавету. Спустя еще четыре года на свет появилась Стефания, а в прошлом году Сагалова стала многодетной мамой, родив сына.
Алсу
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов поженились 18 марта 2006 года. Они зарегистрировали свои отношения в Грибоедовском дворце бракосочетаний, а через несколько дней устроили торжество в ГЦКЗ «Россия». В день свадьбы певица уже находилась в интересном положении. Впрочем, ранний срок и правильно подобранный наряд помогли скрыть этот факт от широкой общественности. Первая дочь пары Сафина родилась 7 сентября того же года, а через пару лет на свет появилась вторая – Микелла. В августе 2016 года Алсу родила сына Рафаэля.
Регина Тодоренко
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Экс-ведущая шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко и певец Влад Топалов поженились 25 октября 2018 года, а через месяц с небольшим телезвезда впервые стала матерью, родив сына Михаила. Пышное свадебное торжество супруги устроили в Италии в прошлом году, когда Регина уже пришла в форму после родов.
Дарья Мороз
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Дарья Мороз в мае 2010 года вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, а через четыре месяца у новоиспеченных супругов родилась дочь Анна. Дарья и Константин развелись, расстались друзьями и сейчас вместе растят наследницу, фото и видео которой публикуют в Instagram под общим хэштегом «АннаКонстантинна».
Кристина Асмус
Фото: Пресс-служба
В августе 2013 года Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о том, что зарегистрировали свои отношения в загсе. Вскоре стало известно, что они готовятся к рождению первенца. «Не утихают споры и домыслы о нашей личной жизни. Дабы успокоить переживающих. Мы женаты, мы на 5 месяце!» — написал на своей странице в Twitter резидент Comedy Club. Позднее выяснилось, что Харламов на момент свадьбы с Асмус был еще официально женат на первой супруге Юлии Лещенко, в итоге брак Кристины с Гариком расторгли. «Ребят, мне рожать скоро, у меня сейчас другие заботы. Ну, расторгнут брак… и что? Бывает. Пойду попью чай с печенькой», — прокомментировала случившееся актриса.
Мария Кожевникова
Фото: Пресс-служба
Мария Кожевникова и бизнесмен Евгений Васильев обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце 30 августа 2013 года. Замуж актриса выходила на пятом месяце беременности — уже в январе 2014 года она родила сына Ивана. Спустя год у пары родился сын Максим, а через еще полтора года — младший, Василий.
Ксения Бородина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина в июле 2015 года устроила пышную свадьбу с бизнесменом Курбаном Омаровым. Влюбленные изнечально запланировали торжество на сентябрь, но интересное положение Ксении, которое оно долго скрывала от широкой общественности, изменило планы. Вскоре, 22 декабря 2015 года, у новоиспеченных супругов родилась дочь Теона.
Нонна Гришаева
Фото: Starface
Нонна Гришаева и Александр Нестеров поженились в 2006 году в Чехии. На момент торжества актриса была на шестом месяце беременности, так что вскоре после бракосочетания у супругов родился сын Илья.
Анна Седокова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова два раза выходила замуж, будучи беременной. Первым супругом певицы стал футболист Валентин Белькевич, от которого у нее есть старшая дочь Алина. Второй раз Анна вышла замуж за бизнесмена Максима Чернявского. Они тайно поженилась 11 февраля 2011-го, а 24 июля того же года у супругов родилась дочка Моника. Недавно Седокова официально стала женой баскетболиста Яниса Тиммы, после чего появились слухи о том, что она беременна.
Фото и видео: instagram, пресс-служба, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, eastnews, globallookpress
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