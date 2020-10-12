Валерия скоро станет бабушкой: Арсений Шульгин показал молодую жену с большим животом

В конце августа 21-летний сын Валерии Арсений Шульгин женился на избраннице Лиане. Родители пары устроили для молодоженов шикарную свадьбу, о которой писали все светские хроникеры. Перед гостями и камерами молодая невеста появилась в пышном платье, которое многих натолкнуло на мысль, что скорую женитьбу устроили не просто так, а потому что Лиана уже ждет ребенка.

Девушка резко отвечала на эти домыслы. «Если вы снова про намеки на беременность, то мимо. Не люблю язвительных комментаторов», — отвечала она на комментарии про свое возможное интересное положение.

Но теперь, 1,5 месяца спустя, в Instagram Арсения Шульгина появилось фото, где он нежно обнимает жену, и у нее уже невооруженным взглядом виден большой живот. Примечательно, что незадолго до этого он написал в сториз: «Думаю, я буду крутым батей».