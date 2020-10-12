Валерия скоро станет бабушкой: Арсений Шульгин показал молодую жену с большим животом
Фото: www.instagram.com/arseniy_shulgin/
В конце августа 21-летний сын Валерии Арсений Шульгин женился на избраннице Лиане. Родители пары устроили для молодоженов шикарную свадьбу, о которой писали все светские хроникеры. Перед гостями и камерами молодая невеста появилась в пышном платье, которое многих натолкнуло на мысль, что скорую женитьбу устроили не просто так, а потому что Лиана уже ждет ребенка.
Девушка резко отвечала на эти домыслы. «Если вы снова про намеки на беременность, то мимо. Не люблю язвительных комментаторов», — отвечала она на комментарии про свое возможное интересное положение.
Но теперь, 1,5 месяца спустя, в Instagram Арсения Шульгина появилось фото, где он нежно обнимает жену, и у нее уже невооруженным взглядом виден большой живот. Примечательно, что незадолго до этого он написал в сториз: «Думаю, я буду крутым батей».
Фото: www.instagram.com/arseniy_shulgin/
Арсений — младший из трех детей певицы Валерии, но именно раньше старшего брата Артема (тайно женился летом 2019-го) и сестры Анны (не замужем) сделает свою знаменитую мать бабушкой. Певица в одном из интервью отмечала, что уже готова к этой ответственной и счастливой роли.
Всех детей Валерия родила в браке с продюсером Александром Шульгиным, который был ее вторым мужем. После 10 лет совместной жизни Валерия забрала детей и сбежала от супруга к маме в Аткарск, обвинив Шульгина в домашней тирании.
С 2004 года Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным.
Фото и видео: Instagram Валерии, Арсения и Лианы Шульгиных
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