Бузова, Батрутдинов и еще 7 звезд, которые пытаются найти свою любовь в реалити-шоу

Егор Крид назвал имя победительницы шоу «Холостяк», в котором он выбирал невесту, в начале прошлого года. В течение двух с половиной месяцев за сердце красавчика-певца Егора Крида боролись семнадцать прекрасных дам, а в финал проекта вышли Дарья Клюкина и Виктория Короткова. Напряжение в проекте накалилось до предела и сегодня зрители узнали, что победительницей стала Дарья Клюкина. Именно ей досталось то самое кольцо в невероятно романтичной обстановке на крыше небоскреба в Дубае. Счастливая невеста со слезами на глазах переспросила, правда ли это, а затем страстно поцеловала Егора.

«Холостяк-6» запомнится не только большим количеством скандалов, но и панорамами невероятной красоты. Съемки проекта проходили в Испании, России и Арабских Эмиратах. Участницы реалити катались на роскошных яхтах, поднимались на каньоны, искали призраков в кинотеатре, смотрели звездопад. Многие поклонники шоу отметили, что, по сравнению с другими «холостяками», Крид устраивал для участниц самые необычные свидания. Правда, в итоге остался один, а победительница шоу Дарья Клюкина недавно вышла замуж за другого мужчину.

Илья Глинников