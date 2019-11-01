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Бузова, Батрутдинов и еще 7 звезд, которые пытаются найти свою любовь в реалити-шоу

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
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Ольга Бузова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Некоторые знаменитости вообще предпочитают не комментировать публично свою личную жизнь, другие дают скупые комментарии по этому поводу, а третьи открыты для поклонников максимально. Хотя бы на какое-то время. Предлагаем вспомнить звезд, которые не стесняются искать свою любовь в реалити-шоу и демонстрировать свои чувства и слабости на глазах у миллионов телезрителей.

Ольга Бузова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Ольга Бузова после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым откровенно призналась, что готова к новым отношениям и ищет любовь всей своей жизни — идеального мужа и отца своих детей. В последнее время Ольга, много лет назад искавшая свою любовь в реалити «Дом-2», согласилась на участие в шоу «Замуж за Бузову» и «План Б».

Тимур Батрутдинов

Фото: Instagram

Известный шоумен и вечный холостяк всея Руси Тимур Батрутдинов не смог найти свою единственную в реалити «Холостяк» и теперь пытается устроить личную жизнь с помощью шоу «План Б», в котором участвует с Ольгой Бузовой. Тимур выбирал мужчин, которые будут бороться за сердце Ольги, а поющая телеведущая решала, кто будет очаровывать ее друга.

Ксения Бородина

Фото: Instagram

Ксения Бородина сейчас счастлива в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым. Супруги воспитывают дочь Теону, а также детей от предыдущих браков — 11-тилетнего Омара и 9-летнюю Марусю. Многие интернет-пользователи уверены, что семья телеведущей является образцом для подражания. Ранее телеведущая не только веда реалити «Дом-2», но и пыталась строить отношения с его участниками.

Егор Крид

Фото: Starface

Егор Крид назвал имя победительницы шоу «Холостяк», в котором он выбирал невесту, в начале прошлого года. В течение двух с половиной месяцев за сердце красавчика-певца Егора Крида боролись семнадцать прекрасных дам, а в финал проекта вышли Дарья Клюкина и Виктория Короткова. Напряжение в проекте накалилось до предела и сегодня зрители узнали, что победительницей стала Дарья Клюкина. Именно ей досталось то самое кольцо в невероятно романтичной обстановке на крыше небоскреба в Дубае. Счастливая невеста со слезами на глазах переспросила, правда ли это, а затем страстно поцеловала Егора.

«Холостяк-6» запомнится не только большим количеством скандалов, но и панорамами невероятной красоты. Съемки проекта проходили в Испании, России и Арабских Эмиратах. Участницы реалити катались на роскошных яхтах, поднимались на каньоны, искали призраков в кинотеатре, смотрели звездопад. Многие поклонники шоу отметили, что, по сравнению с другими «холостяками», Крид устраивал для участниц самые необычные свидания. Правда, в итоге остался один, а победительница шоу Дарья Клюкина недавно вышла замуж за другого мужчину.

Илья Глинников

Фото: Starface

Пожалуй, самым правдоподобным казался роман героя пятого сезона «Холостяка» Ильи Глинникова и победительницы проекта Екатерины Никулиной, на которую актер смотрел такими влюбленными глазами, что у телезрительниц по коже бежали мурашки. Ребята собирались пожениться, но в итоге расстались. По словам Кати, они не сошлись характерами и решили остаться друзьями. Впоследствии Илья уверял, что не переживал из-за разрыва, но нам казалось, что он лукавит. Ну не может не переживать после расставания с любимой девушкой такой чувствительный парень! В итоге Глинников улетел к морю, публиковал в Instagram свои снимки на фоне живописных пейзажей и писал философские посты об опыте, любви и счастье.

Леся Рябцева

Фото: Instagram

Леся Рябцева запомнилась многим зрителям как одна из самых искренних и трогательных участниц проекта. Дерзкая журналистка в делах личных оказалась очень нежной, открытой и хрупкой. Завоевать сердце актера Ильи Глинника Лере не удалось, зато после проекта она обрела счастье в отношениях с журналистом Тимофеем Васильевым, от которого в прошлом году родила дочь.

Алексей Воробьев

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Алексей Воробьев в финале четвертого сезона шоу «Холостяк» не выбрал никого, заявив, что чувства у него не возникли ни к одной из девушек. После проекта певец недолго скучал в одиночестве, крутил романы, а пару лет назад публично рассказал о том, что застал свою девушку с другим мужчиной, и теперь его сердце разбито. Разбитое сердце, судя по всему, склеить удалось. Потом Алексей регулярно публиковал в Instagram романтичные фото с девушкой и писал о том, как он счастлив. Правда, имя и лицо своей избранницы Воробьев скрывал, на светских мероприятиях продолжает появляться в гордом одиночестве и, судя по всему, до сих пор свободен.

Полина Гренц

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В середине октября стало известно, что «толстушка» из «Физрука» Полина Гренц станет участницей шоу «Холостяк». Популярность к актрисе пришла после того, как она сыграла «школьницу-толстушку» в сериале «Физрук». Сейчас она ведет свой блог и записывает каверы на популярные песни.

Милана Тюльпанова

Недавно стало известно, что Милана Тюльпанова поборется за сердце нового «Холостяка». Напомним, что брак Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова прекратил свое существование 23 апреля этого года. В браке пара состояла меньше четырех лет. После смерти отца Миланы политика Вадима Тюльпанова начались ссоры, скандалы, обоюдные обвинения. Почти год супруги решали, с кем останется жить общий сын Артемий. Сначала Кержаков забрал его себе, обвиняя жену в употреблении наркотиков. Позже Тюльпановой удалось отвоевать свое право воспитывать мальчика через суд. На финальном заседании озвучили данные экспертизы: наркотики Тюльпанова не принимала. А сейчас она, судя по всему, готова к новым отношениям.

Фото: instagram, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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