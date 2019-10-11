Жертва абьюза Милана Кержакова и экс-жена олигарха Лиза Адаменко поборются за сердце нового «Холостяка»?

На днях СМИ сообщили, что новым героем шоу «холостяк» на ТНТ станет доктор Антон Криворотов. Его возможными «невестами» станут Милана Тюльпанова (Кержакова) и Лиза Адаменко, — передает Super.

Обе девушки прошли через сложные жизненные ситуации: первая долго боролась за право воспитывать сына с футболистом Александром Кержаковым, а вторая — развелась с олигархом, который был намного старше нее.

Брак Миланы и Александра Кержакова прекратил свое существование 23 апреля этого года. В браке пара состояла меньше четырех лет. После смерти отца Миланы — политика Вадима Тюльпанова — начались ссоры, скандалы, обоюдные обвинения. Почти год супруги решали, с кем останется жить общий сын Артемий. Сначала Кержаков забрал его себе, обвиняя жену в употреблении наркотиков. Позже Тюльпановой удалось отвоевать свое право воспитывать мальчика через суд. На финальном заседании озвучили данные экспертизы: наркотики Тюльпанова не принимала.

Модель Лиза Адаменко из сибирского городка Канск стала знаменитостью после того, как в июне 2016-го в белоснежном платье-бюстье от Vera Wang в замке Chateau Saint Jeannet в пригороде Ниццы она вышла замуж за 55-летнего олигарха Валентина Иванова, который позже жестоко избил ее в Нью-Йорке.

Пока официальной информации об участниках нет. Всего по правилам шоу «Холостяк» за сердце героя будут бороться 25 девушек. Победительницей станет только одна — та, которая сможет покорить его сердце.

Хотели бы вы увидеть этих молодых женщин в шоу?