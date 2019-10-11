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Жертва абьюза Милана Кержакова и экс-жена олигарха Лиза Адаменко поборются за сердце нового «Холостяка»?

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Милана Кержакова

Фото: Instagram Миланы Кержаковой

СМИ сообщили о ярких участницах нового сезона шоу «Холостяк».

На днях СМИ сообщили, что новым героем шоу «холостяк» на ТНТ станет доктор Антон Криворотов. Его возможными «невестами» станут Милана Тюльпанова (Кержакова) и Лиза Адаменко, — передает Super.

Обе девушки прошли через сложные жизненные ситуации: первая долго боролась за право воспитывать сына с футболистом Александром Кержаковым, а вторая — развелась с олигархом, который был намного старше нее.

Брак Миланы и Александра Кержакова прекратил свое существование 23 апреля этого года. В браке пара состояла меньше четырех лет. После смерти отца Миланы — политика Вадима Тюльпанова — начались ссоры, скандалы, обоюдные обвинения. Почти год супруги решали, с кем останется жить общий сын Артемий. Сначала Кержаков забрал его себе, обвиняя жену в употреблении наркотиков. Позже Тюльпановой удалось отвоевать свое право воспитывать мальчика через суд. На финальном заседании озвучили данные экспертизы: наркотики Тюльпанова не принимала.

Модель Лиза Адаменко из сибирского городка Канск стала знаменитостью после того, как в июне 2016-го в белоснежном платье-бюстье от Vera Wang в замке Chateau Saint Jeannet в пригороде Ниццы она вышла замуж за 55-летнего олигарха Валентина Иванова, который позже жестоко избил ее в Нью-Йорке.

Пока официальной информации об участниках нет. Всего по правилам шоу «Холостяк» за сердце героя будут бороться 25 девушек. Победительницей станет только одна — та, которая сможет покорить его сердце.

Хотели бы вы увидеть этих молодых женщин в шоу?

Фото и видео: instagram

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