«Мы опять верим, что у нас все может получиться»: Бузова и Батрутдинов начали поиск вторых половинок
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Фото: Кадр из программы
В воскресенье, 13 октября, в эфир телеканала ТНТ вышел первый выпуск шоу «План Б», в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут искать свою любовь.
Как заметила ведущая проекта Марина Кравец, это шоу — «последняя попытка канала ТНТ сделать счастливыми двух звезд». В этом выпуске создатели проекта решили показать, как проходил кастинг потенциальных женихов и невест. Тимур выбирал мужчин, которые будут бороться за сердце Ольги, а поющая телеведущая решала, кто будет очаровывать ее друга. В этом нелегком деле Бузовой и Батрутдинову помогали друзья — Гарик Харламов точно знал, какая девушка понравится его коллеге, а о пристрастиях Ольги лучше всего известно ее маме Ирине Александровне и подруге Яне.
Среди самых ярких претендентов, услышавших заветное «Вы в шоу «План Б»», можно отметить сотрудницу телеканала ТНТ Светлану Филия. Ольга и Гарик уверены, что девушка, которая «сначала говорит, а потом думает», сразу очарует Тимура. По словам Светланы, желание попасть в шоу у нее возникло практически сразу с анонсированием начала кастинга. «Мне нравится, что он свободный, он прозрачный, не скроет странности и комплексы. Он зрелый», — рассказывает Светлана о Батрутдинове.
Одной из самых нежных участниц стала 21-летняя Елизавета Аниховская из Екатеринбурга. Девушка в этом году окончила университет по необычной специализации «реставрация икон».
На мужском кастинге не обошлось без сюрпризов. В студии появился экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Гриценко: «Еще ни одна девушка не вызывала у меня таких эмоций, как Ольга. Глупо не использовать подобный шанс».
Кроме того, кастинг прошел 31-летний Павел Назаров. Молодой человек рассказал, что год назад расстался с девушкой из-за того, что «она была слишком капризной». На что Ирина Александровна, подразумевая свою дочь, ответила, что его девушка точно не была капризной. Уже после того, как Павел услышал «да», строгое жюри вспомнило, что в минувшем году в шоу «Замуж за Бузову» принимал участие брат Павла Евгений Назаров, променявший свои чувства к телеведущей на два миллиона рублей.
Три участника проекта живут в Лос-Анджелесе. Это 34-летний диджей Леон Клима, прошедший кастинг по видеосвязи, и две модели Олеся Романо и Олеся Драммонд. Еще одна участница находится на Бали, где будут развиваться дальнейшие события реалити-шоу.
Полный список потенциальных вторых половинок звезд будет известен через неделю, 20 октября. Всего в проекте заявлено одиннадцать участниц и девять участников.
Следите за романтическим проектом «План Б» каждое воскресенье в 20:30 на телеканале ТНТ.
Фото: Instagram, кадры из эфира
Видео: YouTube
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