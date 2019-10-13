«Мы опять верим, что у нас все может получиться»: Бузова и Батрутдинов начали поиск вторых половинок

Как заметила ведущая проекта Марина Кравец, это шоу — «последняя попытка канала ТНТ сделать счастливыми двух звезд». В этом выпуске создатели проекта решили показать, как проходил кастинг потенциальных женихов и невест. Тимур выбирал мужчин, которые будут бороться за сердце Ольги, а поющая телеведущая решала, кто будет очаровывать ее друга. В этом нелегком деле Бузовой и Батрутдинову помогали друзья — Гарик Харламов точно знал, какая девушка понравится его коллеге, а о пристрастиях Ольги лучше всего известно ее маме Ирине Александровне и подруге Яне.

Среди самых ярких претендентов, услышавших заветное «Вы в шоу «План Б»», можно отметить сотрудницу телеканала ТНТ Светлану Филия. Ольга и Гарик уверены, что девушка, которая «сначала говорит, а потом думает», сразу очарует Тимура. По словам Светланы, желание попасть в шоу у нее возникло практически сразу с анонсированием начала кастинга. «Мне нравится, что он свободный, он прозрачный, не скроет странности и комплексы. Он зрелый», — рассказывает Светлана о Батрутдинове.