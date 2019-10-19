«Толстушка» из «Физрука» Полина Гренц станет участницей шоу «Холостяк»

Скоро стартует новый сезон шоу «Холостяк», и он обещает быть интересным: за руку и сердце не слишком известного жениха будут бороться известные девушки. Неделю назад представители СМИ выяснили, что в участницах мы можем увидеть жертву абьюза Милану Кержакову и экс-жену олигарха Лизу Адаменко. Еще одной претенденткой на вакантное место невесты доктора Антона Криворотова может стать Саша Мамаева из сериала «Физрук» — 24-летняя актриса Полина Гренц.