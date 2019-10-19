«Толстушка» из «Физрука» Полина Гренц станет участницей шоу «Холостяк»
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Фото: Instagram Полины Гренц
СМИ стало известно, кто еще поборется за руку и сердца очередного завидного жениха.
Скоро стартует новый сезон шоу «Холостяк», и он обещает быть интересным: за руку и сердце не слишком известного жениха будут бороться известные девушки. Неделю назад представители СМИ выяснили, что в участницах мы можем увидеть жертву абьюза Милану Кержакову и экс-жену олигарха Лизу Адаменко. Еще одной претенденткой на вакантное место невесты доктора Антона Криворотова может стать Саша Мамаева из сериала «Физрук» — 24-летняя актриса Полина Гренц.
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!