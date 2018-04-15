Егор Крид назвал имя победительницы шоу «Холостяк»

Этот сезон явно стал самым необычным за всю историю российской адаптации американского телешоу «The Bachelor». Продюсеры реалити отметили, что Егор перевернул программу с ног на голову. Певец крайне ответственно подходил к каждой церемонии роз и старался сделать все максимально идеально.

«Холостяк-6» запомнится не только большим количеством скандалов, но и панорамами невероятной красоты. Съемки проекта проходили в Испании, России и Арабских Эмиратах. Участницы реалити катались на роскошных яхтах, поднимались на каньоны, искали призраков в кинотеатре, смотрели звездопад. Многие поклонники шоу отметили, что Крид устраивал для участниц самые необычные свидания, по сравнению с другими «холостяками».