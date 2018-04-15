Егор Крид назвал имя победительницы шоу «Холостяк»

Шестой сезон реалити-шоу «Холостяк на ТНТ» подошел к концу. В течение двух с половиной месяцев за сердце красавчика-певца Егора Крида боролись семнадцать прекрасных дам, а в финал проекта вышли Дарья Клюкина и Виктория Короткова. Напряжение в проекте накалилось до предела и сегодня зрители узнали, что победительницей стала Дарья Клюкина. Именно ей досталось то самое кольцо в невероятно романтичной обстановке на крыше небоскреба в Дубае. Счастливая невеста со слезами на глазах переспросила, правда ли это, а затем страстно поцеловала Егора.
Этот сезон явно стал самым необычным за всю историю российской адаптации американского телешоу «The Bachelor». Продюсеры реалити отметили, что Егор перевернул программу с ног на голову. Певец крайне ответственно подходил к каждой церемонии роз и старался сделать все максимально идеально.
«Холостяк-6» запомнится не только большим количеством скандалов, но и панорамами невероятной красоты. Съемки проекта проходили в Испании, России и Арабских Эмиратах. Участницы реалити катались на роскошных яхтах, поднимались на каньоны, искали призраков в кинотеатре, смотрели звездопад. Многие поклонники шоу отметили, что Крид устраивал для участниц самые необычные свидания, по сравнению с другими «холостяками».
Фото: starface, instagram