Без штампа в паспорте: звездные пары, которые много лет живут в гражданском браке

Голди Хоун и Курт Рассел вместе 35 лет и по-прежнему выглядят даже не как идеальная пара, а как влюбленные подростки. Они всегда появляются на публике вместе, улыбаются, смотрят друг на друга с нежностью, обнимаются и даже как будто молодеют рядом друг с другом. Как им это удается после долгих лет совместной жизни? Хоун считает, что секрет в том, что они... официально не женаты.

«Длительные отношения и брак — разные вещи. Первое — это общение и обоюдное желание быть вместе. В браке его трудно сохранить надолго. Если человек не хочет работать, его не заставишь. Главным в этом деле является желание. Кроме того, важно не потерять себя друг в друге. Двое должны быть столбами, которые держат дом и крышу, при этом позволять друг другу отличаться, не соглашаться с мнением партнера, если тот не прав. Счастливые отношения предполагают право выбора», — рассказала она в одном из интервью.

Александр Градский и Марина Коташенко