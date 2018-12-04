Без штампа в паспорте: звездные пары, которые много лет живут в гражданском браке

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм, прожившие в гражданском браке более восьми лет и впервые ставшие родителями в прошлом году, похоже, готовы покинуть ряды пар, отказывающихся от официального брака. По слухам, актер и модель собираются пожениться 31 декабря. Правда, сами они пока информацию о грядущей свадьбе так и не подтвердили.
Шакира и Жерар Пике
Прекрасно без штампов в паспорте себя чувствуют Шакира и Жерар Пике. Певица и защитник футбольного клуба «Барселона» вместе восемь лет и растят двоих сыновей — четырехлетнего Милана и двухлетнего Сашу. «У нас уже есть все самое главное. Мы пара, мы любим друг друга, у нас есть ребенок. Я думаю, когда эти аспекты отношений стабильны, брак ничего не изменит», — заявила Шакира после рождения первенца.
Светлана Светикова и Алексей Полищук
Недавно Светлана Светикова рассказала о том, почему гражданский муж, фигурист-акробат Алексей Полищук, не хочет на ней жениться официально. «Свадьба не является доказательством любви или возможностью удержать мужчину рядом с собой. У мужчин есть фобия, мол, сейчас распишемся, и все будет плохо. В общем, я пришла к выводу, что отношения — это проверка женщин на возможность дать своему мужчине ощущение свободы и в то же время быть с ним рядом», — заявила певица в интервью «Экспресс-газете». Светлана и Алексей уже шесть лет живут вместе, не расписываясь, и у пары родились двое сыновей — Милан и Кристиан.
Слава и Анатолий Данилицкий
А вот певица Слава уверяет, что сама не хочет замуж за гражданского супруга, бизнесмена Анатолия Данилицкого, с которым она живет вместе вот уже пятнадцать лет и от которого родила дочь Антонину. «Я, видимо, какая-то не такая, потому что вообще никогда не хотела замуж. Толя делал попытки, но потом смирился, понял, что мне это не нужно. Видимо, я боюсь поставить себя в рамки, когда у меня появятся какие-то обязательства. Я ведь как — если что не по мне, разворачиваюсь и ухожу. А тут уже не пошлешь просто так, нужно будет разводиться, оформлять кучу бумаг, заниматься дележкой», — призналась певица в интервью журналу «Теленеделя».
Ирина Шейк и Брэдли Купер
Ирина Шейк и Брэдли Купер — одна из самых скрытных пар шоу-бизнеса. Впервые о романе супермодели и голливудского актера стало известно три года назад, а в прошлом году у пары родилась дочь Лея. Несмотря на то, что их роман давно ни для кого не является секретом, они продолжают прятаться от папарацци, не выходят вместе на красные дорожки и не комментируют личную жизнь. Слухи о помолвке влюбленных появились, когда на безымянном пальце Ирины папарацци сфотографировали кольцо с крупным камнем. Впрочем, знакомые Купера и Шейк уверяют, что у них прекрасные отношения, они любят друг друга и вовсе не нуждаются в роскошной свадьбе с фотографиями в глянцевых журналах.
Наталья Водянова и Антуан Арно
Супермодель Наталья Водянова и французский бизнесмен вместе уже семь лет. В 2014 году у пары родился сын Максим, а два года спустя — сын Роман. Наталья и Антуан вместе счастливы, вместе растят детей модели от первого брака и официально жениться не собираются. «Нам очень хорошо вместе. И с каждым днем все лучше. Лучше, чем пять лет тому назад. И, по сути, конечно же, мы не свободны. Мы муж и жена. Страшно менять даже мелочь... А тут — свадьба. Особенно когда однажды обжегся... А вдруг что-то изменится в худшую сторону? Но, конечно, мы рано или поздно поженимся. Если, не дай Бог, что-то случится, мы обязаны, в том числе ради детей и ради друг друга, иметь официальное право принимать важные решения. Но пока это не очень актуально. Сейчас не хочется трогать то, что так дивно работает», — объяснила Водянова в интервью «7 Дней».
Голди Хоун и Курт Рассел
Голди Хоун и Курт Рассел вместе 35 лет и по-прежнему выглядят даже не как идеальная пара, а как влюбленные подростки. Они всегда появляются на публике вместе, улыбаются, смотрят друг на друга с нежностью, обнимаются и даже как будто молодеют рядом друг с другом. Как им это удается после долгих лет совместной жизни? Хоун считает, что секрет в том, что они... официально не женаты.
«Длительные отношения и брак — разные вещи. Первое — это общение и обоюдное желание быть вместе. В браке его трудно сохранить надолго. Если человек не хочет работать, его не заставишь. Главным в этом деле является желание. Кроме того, важно не потерять себя друг в друге. Двое должны быть столбами, которые держат дом и крышу, при этом позволять друг другу отличаться, не соглашаться с мнением партнера, если тот не прав. Счастливые отношения предполагают право выбора», — рассказала она в одном из интервью.
Александр Градский и Марина Коташенко
В конце октября 69-летний Александр Градский стал отцом в четвертый раз — гражданская супруга артиста Марина Коташенко родила сына. Вместе они вот уже пятнадцать лет, растят двоих общих детей, однако официально свои отношения пока так и не оформили. Старшие дети Градского уже выросли: первенцу, Даниилу, сейчас 37 лет, его младшей сестре Марии — 32. Марина Коташенко младше Александра Градского на 32 года.
Ева Мендес и Райан Гослинг
Райaн Гослинг и Ева Мендес вместе восемь лет, они растят дочерей Эсмеральду и Амаду, а этим летом появилась информация о том, что актриса забеременела с помощью ЭКО и теперь ждет двойню. Гослинг и Мендес — одна из самых скрытных пар шоу-бизнеса, они не выходят вместе в свет, прячутся от папарацци и предпочитают не рассказывать СМИ о личном. По слухам, Райан не раз делал Еве предложение, однако актриса, назвавшая в одном из интервью идею брака скучной и неромантичной, ответила отказом. Пару лет назад появилась информация о тайной свадьбе пары, которая так и не подтвердилась.
Анна Курникова и Энрике Иглесиас
Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе уже целых шестнадцать лет! Слухи о свадьбе теннисистки и певца появлялись регулярно, так же, как и сообщения о беременности Анны. Однако сам Энрике не раз заявлял, что не готов заводить детей и не считает брак чем-то обязательным и важным в жизни. «Брак вовсе не обязательно делает нас счастливыми, не заставляет нас любить кого-то сильнее. Я смотрю на своих друзей, которые в браке, и некоторые из них не очень счастливы. Мы с Анной уважаем и любим друг друга, у нас полное взаимопонимание. Но, как и в любых отношениях, у нас есть взлеты и падения, ведь отношения — тяжелая работа», — поделился Иглесиас в интервью журналу Gala. Правда, судя по недавним новостям, влюбленные все же решились на некоторые важные изменения в отношениях. Так, в декабре стало известно, что Анна Курникова родила двойню. Инсайдеры сообщили, что детям дали «международные» имена — Николас и Люси.
Опра Уинфри и Стедман Грэхэм
Одна из самых влиятельных женщин Америки, популярная телеведущая, продюсер и общественный деятель Опра Уинфри пережила в детстве настоящий кошмар, столкнувшись с сексуальным насилием со стороны родственников. Тяжелое детство наложило отпечаток на жизнь Уинфри, которая решила целиком и полностью посвятить себя карьере, отказавшись от романов с мужчинами. Растопить сердце Опры удалось американскому бизнесмену и преподавателю Стэдману Грэхэму, с которым она состоит в гражданском браке более двадцати лет.
«Мы уже были знакомы очень давно. Это была крепкая дружба, и я вдруг поняла, что люблю... Мы объявили о помолвке, но потом мне стало ясно, что если свадьба действительно состоится, то наш брак скоро разрушится, и я честно сказала об этом Стедману. Он согласился. Замуж я точно не выйду, потому что другого такого человека, как он, я не найду, а с ним мы уже все решили», — рассказала телеведущая в своем шоу.
Лайма Вайкуле и Андрей Латковский
Лайма Вайкуле и продюсер Андрей Латковский вместе почти сорок лет, однако на первом месте для них всегда была работа, а не семейная жизнь. Когда карьера Лаймы резко пошла вверх, она забеременела и решила, что к рождению ребенку пока не готова. Второй раз прервала беременность артистка уже будучи известной и успешной — сделать это посоветовал гражданский супруг. Впоследствии певица старалась забеременеть и родить, но все оказалось безуспешно. Недавно Лайма Вайкуле призналась, что жалеет о том, что когда-то выбрала карьеру и лишила себя радости материнства.
Марион Котийяр и Гийом Кане
Одна из самых красивых пар французского кино Марион Котийяр и Гийом Кане вместе более десяти лет. Актеры растят семилетнего сына Марселя и годовалую дочь Луиз. Слухи об их помолвке появились много лет назад, однако они так официально и не поженились. Возможно, причиной нежелания жениться стали неудачные отношения в прошлом: Кане развелся с актрисой Дианой Крюгер, а Котийяр пережила смерть возлюбленного, актера Жюльена Рассама, покончившего жизнь самоубийством.
Фото: eastnews, instagram, globallookress, getty, starface