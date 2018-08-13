Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм наконец назначили дату свадьбы

Напомним, в начале 2016-го актер сделал возлюбленной предложение руки и сердца после почти 6 лет отношений. А в следующем, 2017-м, на свет появился сын пары Джек.

В московских кинотеатрах идет фильм с участием Джейсона Стэтхэма «Мег: Монстр глубины». Купить билеты можно здесь.

Фото: Instagram