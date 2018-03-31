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Гражданская жена 69-летнего Александра Градского родила ему четвертого ребенка

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Градский

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Александр Градский снова стал отцом.

Вчера, 31 октября, гражданская жена Александра Градского Марина Коташенко родила сына. Малыш стал вторым ребенком для нее и четвертым — для композитора.

Мальчика назвали Иваном. Сейчас он находится с мамой в больнице, оба чувствуют себя хорошо.

Старшие дети Градского уже выросли: первенцу, Даниилу, сейчас 37 лет, его младшей сестре Марии — 32. Третий ребенок артиста, Александр, родился в 2014 году.

Марина Коташенко младше Александра Градского на 32 года, но друзья отмечают, что пара выглядит весьма гармонично.

Поздравляем пару!

Фото: Anatoly Lomokhov/ Komsomolskaya Pravda/globallookpress, instagram

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