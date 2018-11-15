Певица Слава объяснила, почему не хочет замуж за возлюбленного-бизнесмена

Певица Слава уже больше 15 лет живет в гражданском браке с бизнесменом Анатолием Данилицким, который годится ей в отцы. Но звезду абсолютно не смущает 28-летняя разница в возрасте с возлюбленным — более того, в 2011-м Слава родила от этого мужчины дочь Антонину. Но пара не спешит официально оформлять отношения, к тому же, возможно, вряд ли вообще это сделает.

«Я, видимо, какая-то не такая, потому что вообще никогда не хотела замуж. Толя делал попытки, но потом смирился, понял, что мне это не нужно. Видимо, я боюсь поставить себя в рамки, когда у меня появятся какие-то обязательства. Я ведь как — если что не по мне, разворачиваюсь и ухожу. А тут уже не пошлешь просто так, нужно будет разводиться, оформлять кучу бумаг, заниматься дележкой», — призналась певица в интервью журналу «Теленеделя».