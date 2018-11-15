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Певица Слава объяснила, почему не хочет замуж за возлюбленного-бизнесмена

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анатолий Данилицкий и Слава

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38-летняя певица Слава дала откровенное интервью о личной жизни.

Певица Слава уже больше 15 лет живет в гражданском браке с бизнесменом Анатолием Данилицким, который годится ей в отцы. Но звезду абсолютно не смущает 28-летняя разница в возрасте с возлюбленным — более того, в 2011-м Слава родила от этого мужчины дочь Антонину. Но пара не спешит официально оформлять отношения, к тому же, возможно, вряд ли вообще это сделает.

«Я, видимо, какая-то не такая, потому что вообще никогда не хотела замуж. Толя делал попытки, но потом смирился, понял, что мне это не нужно. Видимо, я боюсь поставить себя в рамки, когда у меня появятся какие-то обязательства. Я ведь как — если что не по мне, разворачиваюсь и ухожу. А тут уже не пошлешь просто так, нужно будет разводиться, оформлять кучу бумаг, заниматься дележкой», — призналась певица в интервью журналу «Теленеделя».

Слава добавила, что даже без штампа в паспорте она находится как за каменной стеной: «Толя помогает всем близким, всей нашей семье, в лепешку разобьется, если нужно. Я вообще люблю мужчин, которые мало говорят, больше делают. Этим он меня и покорил».

Напомним, у исполнительницы есть также старшая дочь Саша от первого брака (кстати, официального) с бизнесменом Константином Морозовым. «Поначалу большой любви к младшей сестренке Сашка не испытывала: у нее уже были свои девчачьи интересы. А вот сейчас у них период безумных обнимашек», — поделилась Слава.

Фото: Instagram

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