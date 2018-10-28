Без пластики и комплексов: Андреева, Высоцкая и другие звезды, которые красиво стареют

Екатерина Андреева
Известная телеведущая Екатерина Андреева в ноябре будет отмечать 57-летие. Она выглядит гораздо моложе своих лет, не любит пластических хирургов и регулярно делится с поклонниками секретами красоты. Такая серьезная на первый взгляд телеведущая публикует в Instagram ролики, в которых гуляет по улицам в маске кошки, бегает за тиграми, улучшает цвет кожи, катая скалку по лицу, качает мышцы челюстью слона (!), показывает, как умеет танцевать пальцами ног, и не только. Главное — никто и не замечает, что прошла уже четверть века с момента первого появления Екатерины «в новостях», потому что Андреева практически не меняется и на 56 точно не выглядит.
Лена Хиди
Звезда сериала «Игра престолов» Лена Хиди недавно опубликовала «честное» селфи и написала эмоциональную отповедь тем, кому снимок пришелся не по душе: «Тем, кто захочет написать, что я измождена, мне сто лет, моя красота тает, я выгляжу усталой — да, все так! Прекрасное материнство выжимает все соки! Но это реальная я. Привыкайте, ребята. Это лицо будет становиться только старше».
Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая, отметившая этим летом сорокопятилетие, призналась, что ей было сложно поле того, как ей пришлось побриться налысо ради фильма своего супруга, режиссера Андре Кончаловского. «Лысая женщина чувствует себя беззащитной. Понимаете, побриться в сорок два — совсем не то же самое, что в двадцать восемь. Ты теряешь — не знаю даже, как это правильно назвать... Ну вот, положим, я просыпаюсь — где-то подпухла, устала, замученная, синяки, мешки. Думаю, ничего страшного, сейчас раздышусь, все разгоню, что-то такое на голове налеплю — кудри романтические вот полюбила после «Трех сестер». А сейчас что мне делать?» — рассказала актриса в интервью журналу Tatler.
Оксана Фандера
Вечно молодая, сексуальная, легкая, воздушная и озорная Оксана Фандера является мамой 26-летнего Ивана и 22-летней Елизаветы. В прошлом году актриса отметила юбилей — ей исполнилось 50 лет. Смотрим и не верим!
Джулия Робертс
С момента выхода знаменитого фильма «Красотка» Гарри Маршалла, сделавшего Джулию Робертс мировой звездой, прошло почти тридцать лет, но актриса на пенсию не собирается. Она продолжает вышагивать по красным дорожкам в мини и демонстрировать стройные ноги, тонкую талию и соблазнительную зону декольте. Робертс выступает против пластической хирургии, а для подержания себя в форме советуем всем регулярно заниматься спортом, правильно питаться и больше времени проводить с любимыми людьми.
Ольга Дроздова
Ольге Дроздовой весной исполнилось 53 года, но поверить в это сложно — так хорошо она выглядит. При этом актриса не обращается к пластическим хирургам, спокойно относится к своей внешности и одевается скромно и сдержанно, хотя и на шестом десятке может похвастаться стройной фигурой.
Моника Беллуччи
Одна из самых красивых актрис в мире Моника Беллуччи не соответствует модельным стандартам, не изнуряет себя диетами и выступает против пластики. Моника считает, что стареть надо естественно и красиво, а для хорошего настроения и привлекательной внешности нужно вкусно и сытно есть, заниматься сексом и любить себя.
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет — одна из главных противниц пластической хирургии и диет в Голливуде. Актриса призывает всех женщин быть естественными, любить себя, гордиться женственными формами, морщинами, возрастными изменениями и не пытаться соответствовать придуманным идеалам красоты.
Рената Литвинова
Рената Литвинова считает, что пластическая хирургия лишает человека лица и даже души. Как можно узнать себя в зеркале, когда ваше лицо перекроили хирурги?!
Кейт Бланшетт
Муж Кейт Бланшетт как-то сказал ей, что разведется с ней, если она сделает пластику. Кейт, как и ее супруг, выступает за естественную красоту, не скрывает возрастные изменения и с каждым годом выглядит все привлекательнее. «Я не буду с трибуны говорить женщинам о том, что они должны или не должны делать. Я просто знаю, что работает в моем случае. Но когда я вижу двадцатилетних девушек, которые делают себе инъекции ботокса, меня не переполняет восхищение ─ я испытываю лишь жалость», ─ заявила Бланшетт в одном из интервью.
Робин Райт
Робин Райт много лет прожила в тени не самого простого мужчины Шона Пенна, известного своими перепадами настроения, вспышками агрессии и скверным характером. Потом у нее закрутился роман с молодым актером Беном Фостером, за которого она собиралась замуж, но в итоге помолвку разорвала. По слухам, Робин решила, что жених недостаточно зрелый для брака. В середине августа неожиданно для многих ее поклонников 52-летняя Райт вышла замуж за 31-летнего сотрудника пиар-службы французского дома Saint Laurent Климента Жиро. Она снимается в кино, счастлива в личной жизни. ей за 50... И пластические операции ей не нужны.
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборге Дапкунайте в январе исполнится 56 лет. актриса и на шестом десятке привлекательна, свежа и выступает против пластики.
Шэрон Стоун
«Да я старею. Но мне кажется, что в искусстве старения можно позволить себе некоторые «неидеальности», они придают образу чувственности и сексуальности. Я не против пластики, ведь гораздо хуже жить с комплексами, вызванными недостатками внешности, но переделывать себя просто так – это ненормально», ─ рассказала в одном из интервью Шэрон Стоун, которая не скрывает ни морщины, ни седину.
Камерон Диаз
Одна из самых ярких красоток Голливуда Камерон Диаз не стесняется показывать широкой общественности свои фотографии без макияжа и заявляет, что возрастных изменений стыдиться не стоит. Недавно актриса выпустила книгу, в которой рассказала о том, как поддерживает себя в форме, а на обложку поместила свой снимок, на котором она без макияжа, фотошопа и пластики.
Алена Свиридова
Алена Свиридова, недавно отметившая 56-летие, регулярно публикует в Instagram свои фото без макияжа и выходит на красные дорожки в откровенных нарядах. Осенью певица, по слухам, вышла замуж. В общем, жизнь у Алены кипит, и пластические хирурги ей для поддержания себя в форме не нужны.
Ким Кэтролл
Звезда сериала «Секс в большом городе» Ким Кэтролл летом отметила 62-летие. Ким по-прежнему хороша и не делает пластических операций.
Синди Кроуфорд
Супермодель 90-х Синди Кроуфорд занимается спортом, пропагандирует здоровый образ жизни и выступает против пластики. Синди спокойно относится к тому, что она стареет, и не вступает в погоню за молодостью, перекраивая себя у пластических хирургов.
Ирина Хакамада
Ирине Хакамаде весной исполнилось 63 года. «Мне не нравится даже само название ЗОЖ, а люди, сдвинутые на здоровом образе жизни, — дикие зануды. У меня была такая подруга: ходила босиком, пила одну только воду с утра до вечера, кипяток вместо еды, ела травки и носила одежду только из натуральных тканей. В общем, кошмар. Я против ЗОЖа как тотальной модели и цели в жизни. Цель в жизни должна быть покруче», — заявила Хакамада в одном из интервью.
Сальма Хайек
Сальме Хайек в сентябре исполнилось 52 года. Актриса регулярно публикует в Instagram свои фотографии без макияжа и заявляет, что не боится стареть и не собирается обращаться к пластическим хирургам. Кстати, один из секретов красоты Сальмы – жирный бульон и вкусная еда. «Я обожаю еду и вино. Это не хорошо для модных платьев, но однозначно хорошо для моего настроения. Я счастлива, когда ем. Мне уже много лет, но я не колю ботокс. И знаете почему? Потому что я нормально питаюсь! Я ем жиры, овощи, да все! Если вы будете много тренироваться и мало есть, ваша кожа быстро потеряет тонус, начнет стареть. И что тогда? Вы будете чувствовать себя несчастным», – рассказала она в одном из интервью.
Изабель Юппер
65-летняя Изабель Юппер из тех женщин, которые с возрастом становятся только привлекательнее. Пока неуверенные в себе девушки делают пластические операции, Изабель снимается в успешных фильмах, выходит на красные дорожки и не комплексует из-за возраста.
Мерил Стрип
Одна из самых успешных голливудских актрис, на которую равняются актрисы по всему миру, Мерил Стрип всегда спокойно относилась к своей внешности. В начале карьеры ее называли страшненькой — она не пошла делать пластику и в итоге стала звездой. Возрастные изменения Мерил тоже не скрывает и не комплексует не из-за недостатков, не из-за возрастных изменений.
Катрин Денев
Одной из самых ярких, талантливых, красивых и успешных актрис не только французского, но и мирового кинематографа Катрин Денев 22 октября исполнилось 75 лет. Она по-прежнему успешна и прекрасна, не злоупотребляет пластикой и регулярно снимается в новых картинах.
Хелен Миррен
Хелен Миррен — одна из тех женщин, глядя на которых, стареть не страшно. Этим летом актрисе исполнилось 73 года. Хелен не делает пластические операции, не стесняется седины и морщин и при этом выглядит шикарно, сексуально и привлекательно.
Фото: eastnews, getty, globallookpress, instagram, starface, kinopoisk, Passion / Екатерина Ширинкина