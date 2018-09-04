«Моя красота тает, привыкайте»: 44-летняя Лена Хиди поделилась снимком без макияжа и поставила фолловеров на место

Исполнительница роли красивой и холодной королевы Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов» в жизни выглядит иначе — у британской актрисы Лены Хиди короткие темные волосы, и обычно она редко наносит макияж. При этом Лена любит публиковать в своем микроблоге селфи без капли косметики, и эти снимки привлекают внимание множества хейтеров.

На днях актриса решила не только выложить очередное «честное» фото, но и раз и навсегда ответить тем, кому такое селфи не понравилось: «Тем, кто захочет написать, что я измождена, мне сто лет, моя красота тает, я выгляжу усталой — да, все так! Прекрасное материнство выжимает все соки! Но это реальная я. Привыкайте, ребята. Это лицо будет становиться только старше».