Французский шик, красота и сдержанность: самые яркие роли великой Катрин Денев

Одной из самых ярких, талантливых, красивых и успешных актрис не только французского, но и мирового кинематографа Катрин Денев 22 октября исполняется 75 лет. Она по-прежнему успешна и прекрасна, не злоупотребляет пластикой и регулярно снимается в новых картинах. Поздравляем великую, без преувеличения, актрису и предлагаем вспомнить ее самые яркие роли.