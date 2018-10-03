Звездная эволюция: как менялась Кейт Уинслет от фильма «Титаник» до наших дней

Одной из самых успешных британских актрис в мире Кейт Уинслет 5 октября исполняется 43 года. Она получила широкую известность и стала любимицей миллионов после выхода на экраны фильма «Титаник», в котором сыграла вместе с Леонардо Ди Каприо. Пожалуй, одной из самых ярких в карьере Уинслет стала ее роль в картине «Вечное сияние чистого разума», в которой она снялась с Джимом Керри. За актерскую работу в фильме «Чтец» Кейт удостоилась самой престижной кинопремии «Оскар». В день рождения актрисы предлагаем вспомнить, как менялись она и ее роли с годами.