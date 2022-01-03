Бекхэм, Броснан и другие знаменитости с красавцами сыновьями: голосуем за самых «горячих»

Дэвид и Бруклин Бекхэм

Один из самых известных в мире футболистов больше 20 лет счастлив в браке с певицей Викторией Бекхэм. Она родила супругу четверых детей Бруклина, Ромео, Круза и долгожданную Харпер.

Старшему сыну Бруклину 22 года. Он обручен с дочерью миллионера Николой Пельтц. Молодой человек живет на две страны Великобританию и США и часто появляется с родителями на светских тусовках.

Пирс и Пэрис Броснан

У агента 007 Пирса Броснана трое сыновей Шон от первой жены Кассандры, Дилан и Пэрис от второй супруги Кили Шей Смит.