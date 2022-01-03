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Бекхэм, Броснан и другие знаменитости с красавцами сыновьями: голосуем за самых «горячих»

«Яблоко от яблони недалеко падает» — их история. Эти знаменитые отцы вырастили себе достойную замену. И зачастую харизматичные дети могут дать фору предкам по красоте и привлекательности. Passion.ru рассказывает о таких семьях.
Бекхэм, Броснан и другие знаменитости с красавцами сыновьями: голосуем за самых «горячих»

Дэвид и Бруклин Бекхэм

Один из самых известных в мире футболистов больше 20 лет счастлив в браке с певицей Викторией Бекхэм. Она родила супругу четверых детей Бруклина, Ромео, Круза и долгожданную Харпер.

Старшему сыну Бруклину 22 года. Он обручен с дочерью миллионера Николой Пельтц. Молодой человек живет на две страны Великобританию и США и часто появляется с родителями на светских тусовках.

Пирс и Пэрис Броснан

У агента 007 Пирса Броснана трое сыновей Шон от первой жены Кассандры, Дилан и Пэрис от второй супруги Кили Шей Смит.

Бекхэм, Броснан и другие знаменитости с красавцами сыновьями: голосуем за самых «горячих»

Фото: Getty Images

Шон Броснан стал актером, он снялся в 27 фильмах. Дилан успешно работает моделью, сотрудничает с мировыми брендами. Пэрис тоже снимается для глянца и увлекается живописью, так же как и отец.

Курт и Уайатт Рассел

Уайатт — общий сын звезды боевиков 1990-х Курта Рассела и Голди Хоун. Также Курт как своих с ранних лет растил детей жены от первого брака Оливера и Кейт Хадсон. От первой жены у актера есть сын Бостон, который пробовал себя в роли актера, но эта профессия ему пришлась не по душе.

Бекхэм, Броснан и другие знаменитости с красавцами сыновьями: голосуем за самых «горячих»

Фото: Getty Images

Уайатт Рассел не только актер («Черное зеркало», «Ходячие мертвецы»), но и профессиональный хоккеист.

Том и Чет Хэнкс

У звезды «Форреста Гампа» Тома Хэнкса четверо детей. Колина и Элизабет ему родила первая жена, актриса Саманта Льюис, а сыновей Чета и Трумана — вторая супруга, актриса и певица Рита Уилсон.

Чет Хэнкс — известный в США музыкант и актер («Бесстыжие», «Империя», «Ваша честь»). Чет один из самых скандальных членов семьи голливудского актера. Он не раз попадал в поле зрения полиции за хулиганство.

Ален и Ален-Фабьен Делон

У секс-символа 1960-х-1970-х годов Алена Делона было много возлюбленных. Актер — многодетный отец.

Бекхэм, Броснан и другие знаменитости с красавцами сыновьями: голосуем за самых «горячих»

Фото: Â©Beitia Archives/ Global look press, Getty Images

Ален-Фабьен — младший наследник легенды кинематографа. Он родился в многолетнем союзе своего знаменитого отца с манекенщицей Розали ван Бремен. Также у пары есть Анушка.

От единственной законной супруги Натали Бартелеми у Алена Делона есть сын, актер Энтони Делон.

Клинт и Скотт Иствуд

У обладателя пяти «Оскаров» Клинта Иствуда семеро детей. И, пожалуй, Скотт больше всех похож на своего легендарного отца.

Бекхэм, Броснан и другие знаменитости с красавцами сыновьями: голосуем за самых «горячих»

Фото: Kay Blake/ Global Look press, Kinopoisk.ru

Матерью Скотта является стюардесса Жаклин Ривз, с ней Иствуд познакомился в 1985 году. Их фактический брак длился всего три года. Но за это время, кроме сына, у пары появилась дочь Кэтрин.

Отцовство Клинт признал не сразу, так как во время отношений с Жаклин был женат. Но со временем отношения наладились — Иствуд помог сыну сделать первые шаги в кинематографе («Гран Торино», «Непокоренный», «Гордость», «Гнев человеческий»). Скотт Иствуд также работает манекенщиком.

Джуд и Рафферти Лоу

У Джуда Лоу шесть детей, и Рафферти (Рафф) старший из них.

Бекхэм, Броснан и другие знаменитости с красавцами сыновьями: голосуем за самых «горячих»

Фото: Armando Gallo, Famous/ Global Look press

Рафферти, Айрис и Руди актеру родила первая супруга Сэйди Фрост. Еще двух дочерей Лоу подарили партнерши, связь с которыми была недолгой. А шестого малыша, пол которого до сих пор неизвестен, Джуду Лоу родила вторая жена Филиппа Коэн.

Рафферти стал манекенщиком и актером. Пока, правда, его фильмография насчитывает всего 6 фильмов, в том числе «Потрошители», где он появился с отцом.

Арнольд и Патрик Шварценеггер

Патрик — старший из сыновей Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер. После развода родителей Патрик, так же как и его брат и сестры, сохранили с отцом отличные отношения.

Бекхэм, Броснан и другие знаменитости с красавцами сыновьями: голосуем за самых «горячих»

Фото: East News, Dave Bedrosian/ Global Look press

Патрику приписывали роман с Тэйлор Свифт, полгода он встречался с Майли Сайрус. Он работает моделью, у него собственный бизнес по производству мужской одежды. К слову, компанию Патрик основал в 15-летнем возрасте, не без помощи родителей, конечно.

Сейчас красавчик встречается с моделью Эбби Чемпион. Instagram-аккаунт Патрика полон романтических фото с длинноволосой блондинкой.

Первой важной ролью Шварценеггера в кино стала роль в фильме «Одноклассники-2», а главного персонажа он впервые сыграл в 2018-м в фильме «Полночное солнце». Его партнершей в картине была Белла Торн.

Уилл и Трей Смит

Трей старший сын Уилла. Первенца актеру подарила первая жена Ширли Зампино, с которой он прожил всего три года.

Бекхэм, Броснан и другие знаменитости с красавцами сыновьями: голосуем за самых «горячих»

Фото: Getty Images

Трей Смит снимается в кино, увлекается музыкой и работает светским хроникером для многих известных изданий США, специализирующихся на жизни знаменитостей.

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