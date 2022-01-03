Бекхэм, Броснан и другие знаменитости с красавцами сыновьями: голосуем за самых «горячих»
Дэвид и Бруклин Бекхэм
Один из самых известных в мире футболистов больше 20 лет счастлив в браке с певицей Викторией Бекхэм. Она родила супругу четверых детей Бруклина, Ромео, Круза и долгожданную Харпер.
Старшему сыну Бруклину 22 года. Он обручен с дочерью миллионера Николой Пельтц. Молодой человек живет на две страны Великобританию и США и часто появляется с родителями на светских тусовках.
Пирс и Пэрис Броснан
У агента 007 Пирса Броснана трое сыновей Шон от первой жены Кассандры, Дилан и Пэрис от второй супруги Кили Шей Смит.
Фото: Getty Images
Шон Броснан стал актером, он снялся в 27 фильмах. Дилан успешно работает моделью, сотрудничает с мировыми брендами. Пэрис тоже снимается для глянца и увлекается живописью, так же как и отец.
Курт и Уайатт Рассел
Уайатт — общий сын звезды боевиков 1990-х Курта Рассела и Голди Хоун. Также Курт как своих с ранних лет растил детей жены от первого брака Оливера и Кейт Хадсон. От первой жены у актера есть сын Бостон, который пробовал себя в роли актера, но эта профессия ему пришлась не по душе.
Фото: Getty Images
Уайатт Рассел не только актер («Черное зеркало», «Ходячие мертвецы»), но и профессиональный хоккеист.
Том и Чет Хэнкс
У звезды «Форреста Гампа» Тома Хэнкса четверо детей. Колина и Элизабет ему родила первая жена, актриса Саманта Льюис, а сыновей Чета и Трумана — вторая супруга, актриса и певица Рита Уилсон.
Чет Хэнкс — известный в США музыкант и актер («Бесстыжие», «Империя», «Ваша честь»). Чет один из самых скандальных членов семьи голливудского актера. Он не раз попадал в поле зрения полиции за хулиганство.
Ален и Ален-Фабьен Делон
У секс-символа 1960-х-1970-х годов Алена Делона было много возлюбленных. Актер — многодетный отец.
Фото: Â©Beitia Archives/ Global look press, Getty Images
Ален-Фабьен — младший наследник легенды кинематографа. Он родился в многолетнем союзе своего знаменитого отца с манекенщицей Розали ван Бремен. Также у пары есть Анушка.
От единственной законной супруги Натали Бартелеми у Алена Делона есть сын, актер Энтони Делон.
Клинт и Скотт Иствуд
У обладателя пяти «Оскаров» Клинта Иствуда семеро детей. И, пожалуй, Скотт больше всех похож на своего легендарного отца.
Фото: Kay Blake/ Global Look press, Kinopoisk.ru
Матерью Скотта является стюардесса Жаклин Ривз, с ней Иствуд познакомился в 1985 году. Их фактический брак длился всего три года. Но за это время, кроме сына, у пары появилась дочь Кэтрин.
Отцовство Клинт признал не сразу, так как во время отношений с Жаклин был женат. Но со временем отношения наладились — Иствуд помог сыну сделать первые шаги в кинематографе («Гран Торино», «Непокоренный», «Гордость», «Гнев человеческий»). Скотт Иствуд также работает манекенщиком.
Джуд и Рафферти Лоу
У Джуда Лоу шесть детей, и Рафферти (Рафф) старший из них.
Фото: Armando Gallo, Famous/ Global Look press
Рафферти, Айрис и Руди актеру родила первая супруга Сэйди Фрост. Еще двух дочерей Лоу подарили партнерши, связь с которыми была недолгой. А шестого малыша, пол которого до сих пор неизвестен, Джуду Лоу родила вторая жена Филиппа Коэн.
Рафферти стал манекенщиком и актером. Пока, правда, его фильмография насчитывает всего 6 фильмов, в том числе «Потрошители», где он появился с отцом.
Арнольд и Патрик Шварценеггер
Патрик — старший из сыновей Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер. После развода родителей Патрик, так же как и его брат и сестры, сохранили с отцом отличные отношения.
Фото: East News, Dave Bedrosian/ Global Look press
Патрику приписывали роман с Тэйлор Свифт, полгода он встречался с Майли Сайрус. Он работает моделью, у него собственный бизнес по производству мужской одежды. К слову, компанию Патрик основал в 15-летнем возрасте, не без помощи родителей, конечно.
Сейчас красавчик встречается с моделью Эбби Чемпион. Instagram-аккаунт Патрика полон романтических фото с длинноволосой блондинкой.
Первой важной ролью Шварценеггера в кино стала роль в фильме «Одноклассники-2», а главного персонажа он впервые сыграл в 2018-м в фильме «Полночное солнце». Его партнершей в картине была Белла Торн.
Уилл и Трей Смит
Трей старший сын Уилла. Первенца актеру подарила первая жена Ширли Зампино, с которой он прожил всего три года.
Фото: Getty Images
Трей Смит снимается в кино, увлекается музыкой и работает светским хроникером для многих известных изданий США, специализирующихся на жизни знаменитостей.