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Скрывать нечего: Кейт Хадсон пришла на премьеру в абсолютно прозрачном платье

5 сентября в Венеции состоялась премьера фильма «Мона Лиза и кровавая луна» Аны Лили Амирпур. Поводом для бурных обсуждений стало не только искусство, но и появление Кейт Хадсон на алой ковровой дорожке. 42-летняя актриса решила ничего не скрывать и появилась на мероприятии в абсолютно прозрачном платье и без бра. Разбираем образ в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Хадсон

Фото: Globallook

Хадсон выбрала роскошное вечернее платье Valentino насыщенного алого цвета. Наряд и правда смелый: бесчисленные слои фатина, «драматичные» рукава и абсолютно прозрачный верх, который едва прикрывает бюст. Ажурные детали и мягкие локоны все же сохранили немного места для фантазии.

Один наряд Кейт провокационнее другого. Несколькими днями ранее актриса блистала на гала-ужине «Женщины в кино». В бой пошло дерзкое черное платье Mônot с многочисленными вырезами и экстремальным разрезом от бедра. Кстати, в подобном недавно появлялась Елена Перминова.

Кейт Хадсон

Кейт Хадсон

Фото: Instagram @katehudson

На премьере фильма «Закат» Мишеля Франко было не менее жарко: красную дорожку взорвал выход 50-летней Шарлотты Генсбур. Актриса феерично вышла в ультрамини — подробности с фото ищите на Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram