Скрывать нечего: Кейт Хадсон пришла на премьеру в абсолютно прозрачном платье
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Хадсон выбрала роскошное вечернее платье Valentino насыщенного алого цвета. Наряд и правда смелый: бесчисленные слои фатина, «драматичные» рукава и абсолютно прозрачный верх, который едва прикрывает бюст. Ажурные детали и мягкие локоны все же сохранили немного места для фантазии.
Один наряд Кейт провокационнее другого. Несколькими днями ранее актриса блистала на гала-ужине «Женщины в кино». В бой пошло дерзкое черное платье Mônot с многочисленными вырезами и экстремальным разрезом от бедра. Кстати, в подобном недавно появлялась Елена Перминова.
Фото: Instagram @katehudson
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Фото: Globallook / Instagram