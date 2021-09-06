Скрывать нечего: Кейт Хадсон пришла на премьеру в абсолютно прозрачном платье

Хадсон выбрала роскошное вечернее платье Valentino насыщенного алого цвета. Наряд и правда смелый: бесчисленные слои фатина, «драматичные» рукава и абсолютно прозрачный верх, который едва прикрывает бюст. Ажурные детали и мягкие локоны все же сохранили немного места для фантазии.

Один наряд Кейт провокационнее другого. Несколькими днями ранее актриса блистала на гала-ужине «Женщины в кино». В бой пошло дерзкое черное платье Mônot с многочисленными вырезами и экстремальным разрезом от бедра. Кстати, в подобном недавно появлялась Елена Перминова.