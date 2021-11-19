Голди Хоун: как «золотая» блондинка Голливуда после предательств нашла любовь всей жизни
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Фото: Dennis Van Tine/ Global Look press
Голди Хоун родилась в благополучной и достаточно состоятельной семье. Ее отец был музыкантом, а мама владела ювелирным магазином. Девочку с малых лет окружали искусство и красота. Она росла активным и ярким ребенком. Природа не поскупилась на огромные голубые глаза и белокурые волосы.
С ранних лет Хоун занималась хореографией и грезила большой сценой. На нее она попала еще в детстве и мечтала танцевать всегда. Одно время она даже выступала в театрах Нью-Йорка. Но учиться Голди пошла в театральный вуз. Впрочем, студенткой она была недолго, ее отчислили из-за прогулов — она часто пропускала лекции из-за гастролей.
«Оскар» в начале карьеры
Однако «вылет» из университета не помешал ей построить блестящую карьеру в кино. Ведь к тому времени ее уже заметили киноменеджеры.
Фото: Kinopoisk.ru
В 20 лет Голди стали приглашать на ТВ, она снималась в сериалах. А в 1969 году на экраны вышел фильм «Цветок кактуса», где она сыграла роль второго плана. И начинающая актриса сразу же получила «Оскар» и «Золотой глобус». После она еще 7 раз номинировалась на «Золотой глобус» и дважды на «Оскар», но награды уходили другим артисткам.
В 1970-е ей поступало много предложений о работе. Она снялась в лентах «Бабочки свободны», «Девушка с Петровки», «Шугарлендский экспресс», «Шампунь» и других. Гонорары артистки росли стремительными темпами.
Любовь — предательство — любовь — предательство
На это же время пришелся первый брак Голди Хоун. В 1969-м она вышла замуж за актера Гаса Трикониса. Их отношения длились почти 10 десять лет, а закончились громким и горьким разводом.
Голди всегда ставила любовь и семью на первое место в цепочке жизненных ценностей. Но в первом браке потерпела фиаско. После развода Триконис повел себя не по-мужски и отсудил у успешной экс-супруги приличную часть имущества и сотни тысяч долларов.
После развода в 1976-м Хоун предприняла вторую попытку обрести семейное счастье, став женой музыканта Билли Хадсона. Но и в этот раз ее ждало большое разочарование. Утешением для нее были сын Оливер и дочь Кейт, которые впоследствии тоже стали известными актерами.
Второй супруг при разводе отобрал у актрисы роскошный особняк в Малибу. После разрыва с очередным мужем Голди была настроена враждебно и настороженно в отношении мужчин. Конечно, знаменитую и красивую «золотую» (имя Голди на англ. языке перекликается со словом «золото», — прим. ред.) актрису окружали десятки поклонников, у нее были романы, но строить серьезные отношения она не стремилась, полностью отдавая себя детям.
Фото: www.instagram.com/goldiehawn
Любовь по имени Курт
В начале 1980-х наступил второй виток популярности Голди Хоун. Несколько лет до этого, занятая разводами и дележкой имущества с мужьями, она снималась, но меньше.
В 1980-м вышли сразу два проекта с ее участием: «Рядовой Бенджамин» и «Как в старое доброе время». За каждый из них она получила гонорар по миллиону долларов. За роль Полы МакКален в фильме 1982 года «Лучшие друзья» Хоун заработала уже 2,5 млн долларов.
И в это же время у нее начался роман с брутальным красавчиком Куртом Расселом («Обратная тяга», «Трасса 60», «Танго и Кэш»). Знакомы они были много лет, впервые увиделись на съемках, когда Курту было всего 16 лет, а ей — 22. Потом их пути разошлись: у каждого была карьера и завершившиеся разводами браки.
Фото: Getty Images
Встретившись в непростой для обоих период, Курт и Голди стали утешением друг для друга. В 1983 году они начали жить вместе. Пара уже почти 40 лет вместе, но официально мужем и женой они так и не стали. Впрочем, это не мешает их долгому и искреннему счастью.
«Мы пара, друзья, партнеры, любовники, половинки друг друга», — так говорят о себе актеры.
Дети Голди Хоун приняли ее избранника как родного отца, с каждым годом их отношения становятся все крепче. В 1986 году у Курта и Голди родился общий сын Уайатт, также ставший артистом. От первого брака у Рассела есть еще сын Бостон.
Фото: Globa Photos/ Global Look press
В 1987 году зрители увидели комедию «За бортом», где Хоун и Рассел сыграли влюбленных.
Поразительно, но артисты долгие годы не видели фильм от начала до конца. И лишь в 2015-м они выделили время и, прижавшись друг к другу, посмотрели картину от и до.
Отцы и дети
В большой семье Голди и Курта все жили дружно. Дети называли актера папой. Кейт Хадсон однажды призналась, что ценит Рассела больше, чем биологического родителя. А Хоун не раз говорила, что ее любовь к избраннику стала еще сильнее после того, как она увидела его отношение к ее сыну и дочери. Актриса, в свою очередь, наладила хорошее общение с Бостоном Расселом.
Построив семью, актеры условились: семья на первом месте, и с тех пор не расставались надолго. Если один снимался, другой оставался с детьми, и наоборот.
Сыновья и дочь Курта Рассела и Голди Хоун тоже стали знаменитыми. Правда, Бостон появился лишь в эпизоде сериала «60 минут». Кейт Хадсон, обладательница «Золотого глобуса» за ленту «Почти знаменит», снялась в проектах «Ключ от всех дверей», «Маршалл», «Как отделаться от парня за 10 дней» и многих других.
Оливер Хадсон играл в фильмах «Бухта Доусона», «Нэшвилл», «Рождественские хроники» и других. В 2002 году журнал People включил его в список 50 самых красивых людей мира.
Уайатт Рассел снимался в «Ходячих мертвецах», «Черном зеркале», «Птице доброго Господа».
Фото: Armando Gallo/ Global Look press
Бабушка и дед
Голди Хоун и Курт Рассел до сих пор востребованные актеры, но большую часть жизни они теперь посвящают своим многочисленным внукам. В Instagram Голди часто показывает, как развлекается с детьми.
Хоун и Рассел много путешествуют, занимаются спортом и обустройством своего отдаленного ранчо.
Одним словом, счастливые Голди Хоун и Курт Рассел живут на полную катушку, как и 40 лет назад. Однажды она призналась, какие чувства испытывает долгие годы: «Я счастлива каждый день, когда просыпаюсь и вижу его рядом»...
Фото и видео: Instagram, AdMedia, Dennis Van Tine, Dave Starbuck, Armando Gallo, KPA, Prensa-Internacional.Com, Globe Photos, Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE, F. Sadou / Global look press, Getty Images, Kinopoisk.ru