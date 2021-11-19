Голди Хоун: как «золотая» блондинка Голливуда после предательств нашла любовь всей жизни

Голди Хоун родилась в благополучной и достаточно состоятельной семье. Ее отец был музыкантом, а мама владела ювелирным магазином. Девочку с малых лет окружали искусство и красота. Она росла активным и ярким ребенком. Природа не поскупилась на огромные голубые глаза и белокурые волосы.

С ранних лет Хоун занималась хореографией и грезила большой сценой. На нее она попала еще в детстве и мечтала танцевать всегда. Одно время она даже выступала в театрах Нью-Йорка. Но учиться Голди пошла в театральный вуз. Впрочем, студенткой она была недолго, ее отчислили из-за прогулов — она часто пропускала лекции из-за гастролей.

«Оскар» в начале карьеры

Однако «вылет» из университета не помешал ей построить блестящую карьеру в кино. Ведь к тому времени ее уже заметили киноменеджеры.