В Париже скончалась супруга Алена Делона Натали Бартелеми

В Париже умерла актриса Натали Бартелеми, которая была единственной женой Алена Делона. Ей было 79 лет. О смерти актрисы сообщил журналистам ее сын Энтони Делон. Точная причина смерти на данный момент неизвестна, врачи должны объявить ее в ближайшее время.

В браке с Аленом Делоном актриса была четыре года, с 1964 по 1968 год. Их сын Энтони появился на свет в 1964 году. Несмотря на свои романы, в том числе с Роми Шнайдер от которой Делон и ушел к Натали, именно Бартелеми стала единственной женщиной, с которой он захотел создать семью.

Сын Делона и Бартелеми также стал актером. Несмотря на развод, супруги по очереди дежурили у постели Энтони в прошлом году после того, как он пережил инсульт и восстанавливался после болезни.

Именно супруг и привел Бартелеми в кинематограф — ее прославил первый их совместный фильм «Самурай». После развода с Делоном актриса стала активно сотрудничать с другими известными кинорежиссерами, а затем и сама начала снимать фильмы и писать сценарии.