Невеста сына Бекхэма показала его будущую тещу-красотку: «Самая прекрасная женщина в мире»

Актриса Никола Пельтц, вот уже больше года остающаяся в статусе невесты старшего сына четы Бекхэмов, показала, как выглядит ее мама. Бывшая модель Клаудия Хеффнер, которой в этом году исполнилось 66 лет, не ведет соцсетей, поэтому актуальные снимки жены миллиардера Нельсона Пельтца — большая редкость. Как выяснилось, будущая теща Бруклина Бекхэма — настоящая красотка, и выглядит намного моложе своих лет.