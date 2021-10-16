Невеста сына Бекхэма показала его будущую тещу-красотку: «Самая прекрасная женщина в мире»
Фото: Getty Images
Актриса Никола Пельтц, вот уже больше года остающаяся в статусе невесты старшего сына четы Бекхэмов, показала, как выглядит ее мама. Бывшая модель Клаудия Хеффнер, которой в этом году исполнилось 66 лет, не ведет соцсетей, поэтому актуальные снимки жены миллиардера Нельсона Пельтца — большая редкость. Как выяснилось, будущая теща Бруклина Бекхэма — настоящая красотка, и выглядит намного моложе своих лет.
Фото: @nicolaannepeltz/Instagram
«Самая красивая внутренне и внешне женщина в мире, моя мама», — поделилась Никола селфи Клаудии. Отметим, что Хеффнер является третьей супругой промышленника Нельсона Пельтца. Помимо Николы пара вырастила еще семерых детей.
Помолвка их дочери Николы Пельтц с Бруклином Бекхэмом состоялась в июне 2020 года. Свадьба запланирована на 2022 год. Пока же влюбленные обзаводятся собственным жильем, вместе снимаются для глянца и делают татуировки в честь друг друга.
Фото и видео: @nicolaannepeltz/Instagram; Getty Images