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«Она большая редкость»: Чадов трогательно рассказал об отношениях с Юлией Барановской

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Андрей редко рассказывает про личную жизнь

Фото: Instagram
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Актер стал гостем очередного выпуска программы «Судьба человека».

Актер Андрей Чадов в интервью с Борисом Корчевниковым рассказал, как страдал, когда не общался с братом Алексеем, кто для него ориентир в любви, какие отношения связывали с телеведущей Юлией Барановской и кто сейчас согревает его сердце.

О личной жизни 38-летний Андрея Чадова известно не много – он не любит рассказывать подробности. Общество приписывало ему романтические отношения с выпускницей «Фабрики звезд» Светланой Светиковой, а после с известной теперь телеведущей Юлией Барановской. Повод для этого был – Андрей и Юлия вместе проводили отпуск. Но тогда они никак не реагировали на сплетни и не комментировали их.

Но теперь Андрей все же рассказал о том путешествии в 2013 году. Тогда у артиста была сильная депрессия из-за ссоры с братом Алексеем. Их отношения испортились из-за девушки. Андрей признался, что страдал, так как сильно привязан к младшему брату. На примирение долго никто не шел. И чтобы спастись от депрессии, Андрей улетел на Бали – с Юлей. «Мы просто дружили, романа у нас никогда не было, - рассказывает актер. – В отпуске мне стало плохо, попросил Юлю не бросать меня. Она два дня не отходила, купила все нужные лекарства. Она мудрая и умная женщина, я ей очень благодарен. Такая женщина, как Юля, большая редкость».

Лето 😊 #Summer

Публикация от Андрей Чадов (@andreychadov)

Вскоре младший брат сделал шаг навстречу Андрею, и со временем их отношения наладились. Теперь они близки как прежде.

«Я долгое время был одинок – это тяжело, - продолжил рассказ актер. – А год назад встретил Настю и почувствовал, что она мой человек».

Примером идеальных отношений между супругами для Андрея являются его родители. После трагической гибели отца мама замуж больше не выходила, хотя осталась одна очень молодой с двумя малышами на руках.

Фото: Instagram

«Мама до сих пор любит папу, он ей часто снится. Вот такая сильная любовь у них была».

Андрей уже познакомил маму со своей девушкой. Сейчас у актера большие творческие планы, а с отцовством не торопится, хотя уверен, что станет хорошим родителем.

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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