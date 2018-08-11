«Она большая редкость»: Чадов трогательно рассказал об отношениях с Юлией Барановской

Актер Андрей Чадов в интервью с Борисом Корчевниковым рассказал, как страдал, когда не общался с братом Алексеем, кто для него ориентир в любви, какие отношения связывали с телеведущей Юлией Барановской и кто сейчас согревает его сердце.

О личной жизни 38-летний Андрея Чадова известно не много – он не любит рассказывать подробности. Общество приписывало ему романтические отношения с выпускницей «Фабрики звезд» Светланой Светиковой, а после с известной теперь телеведущей Юлией Барановской. Повод для этого был – Андрей и Юлия вместе проводили отпуск. Но тогда они никак не реагировали на сплетни и не комментировали их.