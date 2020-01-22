Шикарный наряд невесты и сотни знаменитых гостей: как прошла свадьба Даши Жуковой и Ставроса Ниархоса

Свадьбу сыграли на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии. Основательница музея «Гараж» Дарья Жукова и миллионер Ставрос Ниархос тщательно оберегают личную жизнь, поэтому они не разглашали и дату церемонии. Когда молодоженов заметили в аэропорту в Швейцарии, то все решили, что свадьба состоится на выходных, а молодые устроили ее днем ранее — в пятницу.

В Instagram Дарьи Жуковой нет ни одной фотографии с торжества. Поэтому всю информацию о шикарной свадьбе приходится собирать буквально по крупицам.

Первой невесту в свадебном платье показала Ксения Собчак. Фото сделал известный фотограф Герман Ларкин, который был среди гостей на «русской» свадьбе Жуковой.