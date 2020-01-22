Шикарный наряд невесты и сотни знаменитых гостей: как прошла свадьба Даши Жуковой и Ставроса Ниархоса
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Фото: Getty Images
Даша Жукова и Ставрос Ниархос устроили шикарную свадебную церемонию, на которой присутствовали сотни мировых звезд. Официально россиянка и грек стали мужем и женой в октябре 2019 года.
Свадьбу сыграли на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии. Основательница музея «Гараж» Дарья Жукова и миллионер Ставрос Ниархос тщательно оберегают личную жизнь, поэтому они не разглашали и дату церемонии. Когда молодоженов заметили в аэропорту в Швейцарии, то все решили, что свадьба состоится на выходных, а молодые устроили ее днем ранее — в пятницу.
В Instagram Дарьи Жуковой нет ни одной фотографии с торжества. Поэтому всю информацию о шикарной свадьбе приходится собирать буквально по крупицам.
Первой невесту в свадебном платье показала Ксения Собчак. Фото сделал известный фотограф Герман Ларкин, который был среди гостей на «русской» свадьбе Жуковой.
Известно, что со всего мира поздравить Дашу Жукову и Ставроса Ниархоса слетелись сотни их знаменитых гостей. На свадьбу прибыли: Орландо Блум и Кэти Перри, Дерек Бласберг, Кейт Хадсон, Карли Клосс, Шарлотта Казираги, принц Эрнст Август V с супругой Екатериной, принц Павел Греческий с семьей, Диана фон Фюрстенберг и другие известные личности.
Гости поддержали молодоженов и не публиковали фотографии жениха и невесты. В Сети можно найти лишь один снимок с Дашей и Ниархосом, которые позируют рядом с мэром Санкт-Морица. Фото также сделал Герман Ларкин.
Роман Ставроса и Даши начался в 2017 году, вскоре после развода Жуковой с Романом Абрамовичем.
Фото и видео: Instagram, East news, Getty Images, Starface
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