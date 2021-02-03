Аршавина, Слуцкая и другие знаменитости, рассказавшие о тяжелых редких заболеваниях

«Однажды я проснулась, а у меня на лбу был огромный рог. Он сдулся через 15 минут, но на его месте остался синяк», — вспомнила Ирина. Позже подобные шишки с кровоподтеками стали появляться по всему телу. «Это было очень страшно. Позже врачи определили, что это васкулит. И лечится он только гормональными препаратами, которые нужно пить всю жизнь», — рассказала спортсменка. Ирина стала принимать гормоны — несколько таблеток в день. Они вызывали ужасный аппетит, что для спортсменки губительно: «Я ограничивала себя во всем, так как моментально поправлялась. Помню, готовила мужу, а у меня от голода слезы текли в сковородку». Ирина очень хотела выступать на соревнованиях, поэтому держала себя в руках, хоть это и давалось очень тяжело.

Лечение гормонами дало побочный эффект — сейчас у Слуцкой хроническая астма: «Она у меня в ремиссии, но иногда дает о себе знать, нужно постоянно принимать лекарства, другого выхода нет, моя жизнь зависит от таблеток». К счастью, всем диагнозам вопреки Ирина в конце прошлого года стала мамой в третий раз.

Мирослава Дума