Экс-жена Аршавина впервые показала изменившееся после операций лицо

Несколько месяцев назад бывшая жена Андрея Аршавина Алиса показала в Сети, как изменилось ее лицо. Но тогда никто не знал, что она тяжело больна, поэтому подписчики решили, что она сделала пластическую операцию. После Алиса написала в блоге, что на ее внешности сказался тяжелый развод и она долго восстанавливалась после стресса.

Вскоре подписчики Аршавиной стали замечать, что она прикрывает лицо на всех фотографиях, при этом было заметно, что многодетная мать везде улыбается. И лишь на днях Алиса откровенно рассказала, какой ужас пережила. Выяснилось, что ее лицо буквально разрушается из-за аутоиммунного некроза. «Болезнь разрезала челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры», — рассказала она.

И теперь Алиса Аршавина впервые показала изменившееся из-за операций лицо. На снимках, которые она опубликовала в Instagram, с трудом можно узнать прежнюю цветущую женщину.