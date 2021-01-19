Экс-жена Аршавина впервые показала изменившееся после операций лицо
Фото: www.instagram.com/arshavina_alisia__mb/
Несколько месяцев назад бывшая жена Андрея Аршавина Алиса показала в Сети, как изменилось ее лицо. Но тогда никто не знал, что она тяжело больна, поэтому подписчики решили, что она сделала пластическую операцию. После Алиса написала в блоге, что на ее внешности сказался тяжелый развод и она долго восстанавливалась после стресса.
Вскоре подписчики Аршавиной стали замечать, что она прикрывает лицо на всех фотографиях, при этом было заметно, что многодетная мать везде улыбается. И лишь на днях Алиса откровенно рассказала, какой ужас пережила. Выяснилось, что ее лицо буквально разрушается из-за аутоиммунного некроза. «Болезнь разрезала челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры», — рассказала она.
И теперь Алиса Аршавина впервые показала изменившееся из-за операций лицо. На снимках, которые она опубликовала в Instagram, с трудом можно узнать прежнюю цветущую женщину.
«Лежу. Сижу. Поклонилась. К верху руки, помолилась. Помоги мне и моим детям пройти все эти испытания. Или просто принять. С праздником милые, добрые люди», — подписала Алиса снимок.
Не все подписчики узнали ее на фото, многие пожелали Алисе сил справиться с недугом.
Рассказывая о болезни, Алиса Аршавина призналась, что в трудное время ей помогают мама и бывший муж Алексей Казьмин, от которого она ушла к футболисту, прихватив сына Алексея и дочь Алису. Аршавина призналась, что уже много раз пожалела о разводе с первым супругом, и попросила у него прощения за причиненную боль. По ее словам, футболист не интересуется жизнью маленькой дочери Есении и остается равнодушным к болезни самой Алисы.
Тем временем Аршавин не перестает судиться с Юлией Барановской, стараясь снизить размер алиментов на троих детей. Недавно спортсмен, кстати, признался, что не видел мать своих детей уже 10 лет с момента расставания, и не горит желанием видеться вновь.
Фото и видео: Instagram Алисы Аршавиной
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